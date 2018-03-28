輝達按下「暫停」鍵 無人駕駛產品的時間表需要重估？

摘要：全球首例自動駕駛汽車致人死亡事故後，輝達宣布暫停全球無人駕駛路面測試，股價創出歷史第三大單日跌幅。有分析認為，這將打亂輝達「無人駕駛車三年內上路」的計劃，令其時間表被重估。

全球首例自動駕駛汽車撞死行人事件在全球引發了顯著的漣漪效應。

一輛安裝了 Uber 自動駕駛系統的沃爾沃 XC90 SUV 於美國亞利桑那州當地時間 3 月 18 日晚上 10 點左右撞上推着自行車橫穿馬路的女性 Elaine Herzberg。

隨後，Uber 緊急暫停了坦佩、匹茲堡、多倫多等全球多個城市進行的自動駕駛汽車測試。昨日，向 Uber 提供無人駕駛技術的供應商之一輝達（Nvidia）也宣布在全球範圍內暫停無人駕駛技術的路面測試。

問題在於：輝達將無人駕駛技術推向主流應用的日程表是否需要重新估算。

至少加拿大 RBC Capital 分析師 Mitch Steves 認為，暫停極有可能導致時間表被重估。

輝達將很多用於無人駕駛技術的晶片產品的時間表都設定在 2020 年。CEO 黃仁勳去年 11 月稱，自動駕駛汽車將在三年內正式上路。此外，Waymo、豐田、寶馬等都將 2020 年設為無人車產品落地的重要時間節點。

過去幾年來，輝達一直希望從蓬勃發展的人工智慧浪潮中獲取巨大收益，他們還專門研發了可用於實時雷達追蹤的 GV100 晶片產品，以及可以進行機器學習的特斯拉 V100（Tesla V100）晶片，目的是利用圖形晶片增加在機器學習方面的優勢。

「然而，汽車晶片業務目前尚未成為輝達的主業，而測試時間推遲並且沒有重啟的時間點，這將會導致汽車業務的時間表放緩甚至倒退。」Mitch Steves 在研報中寫道。

為何重要？

Uber 的這次「致命撞車」勢必將引發自動駕駛汽車規定製定的新討論，甚至打破民眾和政府對這項技術建立的信任。

文章還稱，更重要的是，這宗交通事故可能對即將到來的無人駕駛商業化落地帶來巨大影響，拖累行業的前進步伐。美國檢察官 Neama Rahmani 認為，「由於安全問題必須得到解決，無人駕駛技術大範圍鋪開的時間要延後了。」

儘管大眾、標緻雪鐵龍等多家企業表示不會改變自動駕駛戰略， 但一些企業可能會對技術發展進程作出一些調整。豐田汽車也暫停了美國地區的全自動駕駛測試。截至目前，豐田尚未透露何時會重新恢復自動駕駛汽車路測。

不過，通用汽車仍計劃於 2019 年在密集的城市環境中進行自動駕駛的商業化。

替代性方案

CEO 黃仁勳在周二的媒體見面會以及投資者日公開表示：

我們暫停測試的原因非常簡單：很明顯，上周發生的事故給出了新的數據。作為工程師，我們應當停下來觀察是否從中吸取了教訓。

黃仁勳在周二展示了一項新的技術，它是一種無人駕駛汽車的模擬器，可以讓企業在虛擬環境中評估自家的產品和技術，無需在危險的真實環境中進行實際測試。

輝達的工作人員介紹稱，虛擬環境可以模擬惡劣的天氣、危險的路況以及其他可能會給自動駕駛汽車造成麻煩的狀況。不過他們同時表示，這並不能完全排除實際測試的需要。

「我認為，這將使得恢復實況測試的進程加速，我們會加速研發額外的輔助軟體，」輝達自動駕駛產品高級經理 Danny Shapiro 說，「所以，我們並不是說這套模擬系統將完全取代實測，但它會提供更多的模擬里程。」

賣出還是抄底？

在輝達宣布全球暫停無人駕駛技術測試之後，公司股價重挫 7.8%，至 225.52 美元，為 2011 年以來歷史第三大單日跌幅。

即便如此，輝達在過去 12 個月的時間裡累計漲幅也依然超過 108%，遠超同期標普 500 指數 13.5% 的漲幅。

儘管 Mitch Steves 估計輝達的無人駕駛時間表將會重估，但他對輝達仍維持「增持」評級，目標價 285 美元。

SunTrust Robinson Humphrey 公司分析師 William Stein 重申對輝達的買入評級，同時建議投資者趁股價下跌時逢低買入。他認為，輝達的汽車業務還不是收入的主要貢獻來源，目前沒有受到打擊：

我們不認為暫停無人駕駛汽車測試會影響該業務的收入。具體來說，輝達的汽車營收主要來自於娛樂收入，該業務營收在未來兩三年都不會成長為重要收入來源，同時公司的自動駕駛研發將繼續，不會因暫停實況測試而中斷，他們還在進行大量的模擬測試。

B. Riley FBR 分析師 Craig Ellis 也推薦輝達「買入」評級， 目標價 290 美元。他認為，輝達雖然暫停了無人駕駛汽車的道路實測，但他們與汽車製造商夥伴保持着獨立的關係。

媒體並沒有報導受到影響的測試汽車數量，Craig Ellis 預計，可能有 10-20 輛左右。「此次暫停並不適用於其他一級合作方的項目。」

他還指出，輝達還有很多配備人類司機的汽車，它們將繼續收集相關數據。「雖然我們無法剔除市場負面預期的風險，但我們確實認為，市場對於暫停可能導致的營收衝擊和聲譽風險反應過度了。」

『新聞來源／華爾街見聞』