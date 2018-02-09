「黑色星期四」的一盞燈：輝達

除了加密貨幣挖礦外，輝達 Nvidia (NVDA-US) 也同樣供應市場顯示卡 GPU。這也促使了其營收及營業利潤再次超出了分析師預期，股價週四 (8 日) 收盤下跌 4.93%，但盤後 (財報後) 是大漲了 7.53% 來到 233.90，點亮了美股「黑色星期四」的一盞燈光。

輝達股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

輝達 NVDA 至 2018 年 1 月 28 日第 4 季財報顯示： - 營收 YoY 成長了 34% 至 29.1 億美元，高於預期的 26.9 億美元。

-EPS 為 1.78 美元，高於預期的 1.17 美元。

-GPU 整體營收貢獻為 24.6 億美元，YoY 成長 33%。

(競爭者超微 AMD (AMD-US) 營收為 14.8 億美元)

新款 Pascal GeForce 遊戲顯示卡帶動了銷售，財務長 Colette Kress 提道，因加密貨幣挖礦者大量購買顯示卡，使一般電玩玩家無法取得穩定貨源。執行長黃仁勳認為這股未滿足的需求會在今年第 1 季被滿足，也提高了這季的營收預估。

Stifel Financial 分析師 Kevin Cassidy 提道，輝達降低了對挖礦的依賴，認識到了挖礦需求量波動較大，但電玩消費群才是穩定成長的根本。