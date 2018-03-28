美股牛市還沒完 分析師：準備迎接7年來最棒的一季

投資公司 Federated Investors 副總裁 Steve Chiavarone 表示，儘管週二美股收跌，但牛市尚未結束，「我們將進入 2011 年以來，獲利最棒的一季。」

根據 CNBC 報導，Chiavarone 指出，雖然近期科技股表現不佳，但美股牛市不會因此終結，反彈即將到來。

Chiavarone 稱，通膨疑慮並未衝擊市場，美股可望走揚。

不過，Chiavarone 坦言，他對科技股有些擔憂，就近期備受關注的個資問題來看，「他們 (科技公司) 必須決定，是要強化自律，或由政府加以規範。」

但 Chiavarone 強調，上述問題，不至於對市場造成長期影響。

Chiavarone 認為，在經濟基本面強勁的情況下，短期波動，影響有限。

美銀美林投資長 Christopher Hyzy 也說，只要企業獲利、利率、美元等 3 大支柱維持穩定，股市就不會有太大問題。

臉書 (Facebook) 陷個資外洩風暴，隱私權問題備受關注，市場擔心，政府將加強監管力道；臉書股價週二下跌近 5.0%，本月重挫近 15%。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 日前出席中國發展論壇時表示，個資遭濫用，是非常可怕的事情，他贊成加強規範。

此外，根據彭博報導，美國政府有意限制中國對美國科技業的投資，可能為此動用國家緊急情況專用法律。

美國總統川普認定，中國侵犯了美國智慧財產權，打算藉由限制投資，對中國進行懲罰；目前美國財政部正在制訂法案，將具體列出禁止中國投資的科技業。

上述情形導致科技股賣壓湧現，週二美股收跌，道瓊工業指數收跌 1.43%，標普 500 指數收跌 1.73%，那斯達克指數收跌 2.93%。