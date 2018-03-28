美股近2個月波動突加大 BofA：恐為牛市結束熊市開啟徵兆

美股近期波動性激增，與去年形成強烈的對比，是否對未來的走勢有所暗示？美銀美林 (BofA) 最新報告認為，這有可能是牛市結束、熊市開啟的前兆。

據《Zero Hedge》報導，美銀美林團隊分析了過去的牛熊市場周期，其中牛市的波動常常能夠預測接下來的熊市。尤其在牛市周期中，前 4 分之一與後 4 分之一的時間，波動往往更大，與中段的低波動呈現出「波動性微笑」。

簡而言之，波動突然上升，代表牛市很可能已近尾聲。美銀美林分析師 Nitin Saksena 指出，在今年 1 月底及 2 月初的突然震盪之前，波動性一直處於歷史低位，這代表隨著市場逐步進入牛市末期，波動性將見到更大的上行壓力。

牛市結尾時波動通常上升 (圖表取自 Zero Hedge)

去年的波動率到底有多低？美銀指出，到今年 1 月 26 日前的 12 個月，實際波動性為 7.0%，更低於 1962 年 6 月到 1966 年 2 月這個美股最為平靜的時期，當時的實際波動性是 8.4%。

問題在於，這兩個月突然出現戲劇性的轉折，是否值得憂慮？

如果由過去的歷史找答案，美林指出，歷史數據顯示，在牛市最後 12 個月，波動性會比再之前 12 個月上升 4 分之 3。在近期 12 個牛市周期中，就有 9 次出現了波動上升。Saksena 說，歷史數據顯示，如果現在的確處於這輪牛市的「九局下半」，將更可能見到實際波動性上升的壓力。

再拉更長遠來看，牛市的最後兩年，其實也會比先前的波動更大。實際的例子像是 1990 年 10 月到 1998 年７月的牛市，以及 1982 年 8 月到 1987 年 8 月的牛市。

牛熊過度期波動率大多上升 (圖表取自 Zero Hedge)

美銀指出，由歷史數據顯示，在 15 個牛市過渡到熊市的期間，有 13 次都出現波動性上升。 因此除了少數情況之下，牛市末期的波動上升，投資人恐怕需要更戒慎恐懼。