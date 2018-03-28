穆迪降評特斯拉：Model 3生產率嚴重不足 前景負面

穆迪 (Moody's) 週二調降特斯拉 (Tesla) (TSLA-US) 債信評等，並將其前景自「穩定」調降為「負面」，理由是特斯拉 Model 3 生產率「嚴重不足」，以及財務狀況緊繃。

穆迪也提到，特斯拉可能需要在近期籌措更多資金，以符合其現金需求以及維持其預計的擴張速度。

穆迪將特斯拉企業家族評價自 B2 降至 B3，其優先債評等自 B3 降至 Caa1，投機級別流動性評級從 SGL-3 下調至 SGL-4。

特斯拉拒絕回應穆迪的降評舉動。標普對特斯拉的評等是負面 B 等，截至 2017 年 4 月的前景也是負面。

穆迪聲明，「特斯拉的評等是反映其 Model 3 電動車生產率嚴重不足的狀況，倘若該公司未能達到目前更新後的 Model 3 產量目標，其評等還可能進一步調降。」

特斯拉原本計畫到去年底前，Model 3 每週產量要達 5000 輛，但現已將該產量目標推遲半年。

NTSB 表示將調查特斯拉一樁死亡車禍案件，週二盤後特斯拉股價溫和走低，但交易時間股價大跌 8.2% 至 2017 年 2 月以降最低點，與去年 9 月觸及的紀錄高點相比，其股價已下跌 28%，且進入熊市領域。

特斯拉車在加州發生一樁死亡車禍，遭 NTSB 調查

特斯拉 8 年期垃圾債券價格 (2025 年到期) 下降至去年 8 月發行以來最低價位，根據 IHS Markit，週二下午在穆迪降評的消息宣佈之前，已降至 90.8 美分，而其殖利率則上升至 6.91%。

特斯拉垃圾債價格走勢

為加速生產 Model 3 房車，在風險資產胃口不好的時期，特斯拉去年八月仍以該垃圾債券籌措 18 億美元，高於預期。

由於特斯拉實現其生產目標的能力越來越令人質疑，交易者一直看空特斯拉的債券。 IHS Markit 證券融資總監 Sam Pierson 在周一的一份報告中稱，99％的可用於賣空特斯高收益債券的供應量已被使用。

至去年底，特斯拉擁有 34 億美元現金和證券，且透過資產貸款機構獲得 19 億美元，穆迪認為，這個流動性部位不足夠涵蓋：

1) 我們估計特斯拉要維持正常運作至少約要 5 億美元最低水準的現金。

2) 如果特斯拉為了提高產能而維持高額可支配的資本支出，2018 年的現金營運費用將接近 20 億美元。

3) 到 2019 年年初，可轉換債券的到期金額約為 12 億美元。

穆迪表示，「特斯拉可能要進行 20 億美元以上的短期籌資才能對應這些現金需求。」