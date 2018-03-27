對沖基金經理：特斯拉在破產邊緣

摘要：對沖基金經理 Thompson 指出，在未來 18 個月內特斯拉將需要約 80 億美元用於營運虧損、資本支出、到期債務等等，如果沒有華爾街銀行或私人投資者資金的支持，毫無疑問，該公司將瀕臨破產。

特斯拉的股價是否過高？財務狀況還能維持多久？對沖基金經理 John Thompson 對此做了一倍詳細分析。

這位來自芝加哥的價值派投資者 John Thompson，掌管著 Vilas Capital Management 旗下的基金產品，他在一封簡短的公開信中表示，特斯拉正瀕臨破產。

Thompson 所掌管的基金產品連續多年跑贏市場大盤，同時他也有大量的股票部位做空特斯拉，下面就是這位基金經理在最近列出的詳細分析。

我認為特斯拉公司將在未來 3 到 6 個月內瀕臨破產：

一、他們在 Model 3 產品上的生產能力不足

二、Model S 和 Model X 的需求下降

三、估值過高

四、財務狀況惡劣，迫切需要大量資金籌集

五、穆迪將此公司的信用評級從 B 下調至 CCC（這意味著債務違約），零件供應商在見到信用下調後很有可能在交貨時要求現金支付。

六、特斯拉的財務狀況並未完全公開（懷疑有作假嫌疑），兩位特斯拉高級財務人員的離職及 SEC（美國證券交易委員會）的 85 封要求更多資訊披露的文件就是很好的證據。

七、股市暴跌下，投資者的風險偏好下降。

Thompson 認為，在未來 18 個月內，特斯拉將需要約 80 億美元用於營運虧損、資本支出、到期債務和周轉資金需求。如果沒有華爾街銀行或私人投資者資金的支持，該公司將無法生存。毫無疑問，特斯拉已經瀕臨破產的邊緣。

同時他還表示，SEC 已經介入調查公司的財務狀況，而在這樣的情況下，特斯拉將很難在公開市場上募得資金，當調查結果被公開時將對公司股價和估值產生極大的影響。特斯拉或許只能寄希望於在中國或者其他地區能找到更多的接盤俠。

最後他比較了同為上市公司的汽車製造商福特，他指出特斯拉的股價是福特的兩倍，然而福特去年製造了 600 萬輛汽車，利潤為 76 億美元，而特斯拉製造了 10 萬輛汽車，卻損失了 20 億美元。

此外，福特有 120 億美元備用現金用於緊急狀況，而特斯拉可能在未來 3 個月內資金不足。

在分析的最後一段 Thompson 寫道，「在我的職業生涯中，從未見過如此荒唐的事」。

『新聞來源／華爾街見聞』