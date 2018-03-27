特斯拉面臨破產邊緣 但還是給馬斯克加薪

就在幾天前，特斯拉 Tesla (TSLA-US) 股東們批准了執行長 Elon Musk 馬斯克的薪酬方案，有望在未來 10 年內給予 500 億美元的薪資。特斯拉週一（26 日）股價上漲 0.88% 來到 304.18 美元。

特斯拉股價日線趨勢圖

《Zerohedge》認為，特斯拉 2017 年第 4 季度財務報告指出馬斯克「沒把全部時間和精力投入到特斯拉」的情況下，以每年 50 億美元年薪，馬斯克的薪資將超越所有 S&P 500 企業執行長薪資的總合。期間內，在馬斯克的領導下，特斯拉股東們的損失超過了 49.7 億美元。

特斯拉一直處於美國證券交易委員會 SEC 的調查目標，過去 5 年內，受 SEC 85 次的監察要求。相較之下，福特汽車 Ford (F-US) 於同一期間內並無獲得監察的通知。

依市額換算，特斯拉的市值為福特的兩倍，但福特去年的汽車銷量為 600 萬輛，利潤為 76 億美元，而特斯拉則銷售了 10 萬輛汽車，虧損為 20 億美元。

同時，福特持有的避險現金存量為 120 億美元，而特斯拉在未來 3 個月內可能會耗盡所有資金。

Vilas Capital Management 首席投資官 John Thompson 認為，「特斯拉應於 3 至 6 個月內崩潰」。他提道特斯拉的問題來源，部分原因是由於 Model 3 的製造和交付能力不足，又面對 Model S 和 Model X 車型的需求下降。

此外，特斯拉股價估值過高，及財務狀況迫切需要大幅增加資本來維持運作，使穆迪 Moody's 可能將其信用評級從「B」級下調至「CCC（可能違約）」，應會讓零件供應商不得不要求現金交付。

Thompson 提道，如果沒有華爾街銀行或私人投資者的資金，特斯拉應無法在未來 12 個月內倖存下來。預計在未來 18 個月內需要大約 80 億美元來維持營運虧損、資本支出、即將到期的債務、以及營運資金需求等。