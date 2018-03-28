美股盤後─科技股下跌 拖累道瓊收低344點 盤中一度上漲243點

在科技股下跌 3.5% 拖累下，美國股市週二收低，跌回了稍早的漲幅。

道瓊終場大幅收低，並再度落入回檔修正領域，微軟為該指數中，跌幅最大股票。今日稍早，道瓊一度上漲 243 點。



道瓊工業平均指數收低 344.89 點或 1.43% 至 23857.71。

Nasdaq 指數收低 211.74 點或 2.93% 至 7008.81。

S&P 500 指數收低 46.93 點或 1.73% 至 2612.62。

費城半導體指數收低 52.16 點或 3.78% 至 1327.94。

臉書股價下跌 4.9%。五天來，美銀美林第二度調降該股價目標，該公司資訊外洩衝擊持續。

上週，報導指出 Cambridge 分析公司在未經許可下，取得 5000 萬筆個人資料。臉書雖出面道歉，但投資人對資料的擔憂持續。

報導指出 Nvidia 暫停自駕測試，其股價大跌 7.8%。Tesla 股價亦下跌 8.2%，美國運輸安全委員會宣布，將調查上週發生的車禍死亡案件。

週一，美國股市大幅上漲，華爾街日報報導，美國與中國官員致力降低二國之間的貿易緊張關係。主要指數大漲逾 2.5%，創下 2015 年 8 月以來單日最大漲幅。

分析師說，投資人對市場的信心恢復，因為貿易擔憂消退，投資人重返股市，恢復買進多頭部位。

華爾街昨日表現強勁，國際股市週二亦隨之走高，亞洲股市與歐洲股市均上漲。

分析師說，市場週一採取了必要行動，主要指數強勁上漲，阻止了跌破型態出現。

在週一的漲勢之前，股市則受到壓力。投資人擔憂中美之間的貿易戰可能對經濟造成衝擊。上週，川普總統簽署了一份行政備忘錄，對 600 億美元的中國進口商品課徵關稅，也引來了中國的報復。但隨後消息傳出，該二國有意談判，減緩了貿易戰可能性。

摩根大通分析師週二說，近來的跌勢後，投資人應進場買進。

該分析師在報告中寫道：「股市對負面消息，反應過度。我們相信強勁的總體經濟與基本面將持續引領風騷。股市賣壓大多屬技術性，對基本面投資人而言，是買進機會。」