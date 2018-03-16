〈金管會報告搶先看〉陸股磁吸效應？在台掛牌並非不能享高本益比 台股擁10競爭力

金管會主委顧立雄下周一 (19 日) 將赴立法院財委會進行本會期首度備詢報告，針對鴻海 FII 火速在大陸 A 股掛牌，市場擔憂引起大陸股市的磁吸效應，下周的書面報告指出，台灣集中市場本益比及成交值周轉率雖略低於大陸市場，但是並非在台掛牌就不能享有高本益比，台灣資本市場具備 10 大競爭力。

顧立雄下周一將赴財委會進行「如何防止中國大陸股市磁吸效應」專題報告。

金管會書面報告指出，近來大陸證券市場 IPO 政策改變，並針對屬四種特定產業且市值大之獨角獸企業，實施即報即審新規定，鼓勵優質企業赴陸掛牌。鴻海集團的大陸子公司富士康工業互聯網股份有限公司（FII）即為首例適用之公司，創造大陸 A 股 IPO 上市速度最快紀錄。

為提升我國資本市場國際化與競爭力，金管會自 2008 年起開放外國企業得來台第一上市（櫃），由於台商對台灣資本市場的熟悉度及市場具競爭優勢促成其回台上市（櫃）契機，截至 107 年 2 月底已有 90 家具台商背景之外國企業來台第一上市（櫃）掛牌及登錄興櫃，其中 72 家係以大陸為主要營運地區，占外國企業來台第一上市（櫃）及興櫃掛牌總數 112 家的 64%。

金管會指出，目前台商於大陸已掛牌及即將掛牌者計 33 家，其中 5 家為上市公司的大陸子公司，這 5 家公司選擇在大陸上市，主要是因為大陸外匯及資本市場管制，故若大陸子公司在大陸自籌資金，可減少母公司資金調度負擔。

除這 5 家公司以外，其餘 28 家公司多為在台無營運據點的台商，這 28 家公司則是因營運重心位於大陸地區，為發展大陸市場、提升品牌知名度，及取得當地資金與業者的信賴等因素，選擇赴陸掛牌。

金管會強調，台灣集中市場本益比及成交值周轉率雖略低於大陸市場，惟證券整體市場本益比非絕對，掛牌公司本益比仍應視其所處產業及公司個別狀況而定，並非在台掛牌就不能享有高本益比。

金管會指出，台灣資本市場相較大陸仍具有 (1) 法規透明：法令規範明確易遵循、(2)時程明確：審查時程約 2 至 3 個月具效率、(3)外資青睞：國際化程度高，資金匯出入限制較少、(4)再籌資普遍多元、(5)初次上市價格由市場機制決定、(6)現金股利殖利率高、(7)中小企業在台灣掛牌較容易受投資人關注、(8)本會持續建構並推動上市櫃公司治理藍圖、(9)實施 IFRSs 財務會計制度與國際接軌、(10)相關產業鍊完整等優勢，長遠來看台灣資本市場仍深具競爭力。