鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-21 21:16

近期國際市場劇烈波動，期貨高槓桿特性使帳戶風險大增。金管會今 (21) 日提醒，夜盤雖有台股期貨、台指選擇權等「豁免代為沖銷」商品，不強制追繳保證金，但若未留意水位，隔天日盤開盤仍面臨遭砍倉風險。為此，金管會推動期貨商提供「簡訊風險提醒」與「夜盤收盤模擬試算」，協助投資人提早掌握資金狀況、預先補繳保證金，避免開盤遭平倉。

近期韓股頻頻出現劇烈波動、甚至觸發熔斷機制，美股同樣暴漲暴跌。證期局副局長黃厚銘說明，期貨市場分為日盤與夜盤，在一般日盤情況下，若交易人帳戶保證金低於維持保證金 (維持率約低於 75%)，期貨商就會發出保證金追繳通知。然而，在夜盤期間，目前設有「盤後豁免代為沖銷」機制。

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為補強風險提示，金管會推動期貨商提供兩大關鍵服務，首先是約定簡訊提醒服務，交易人可事先與期貨商約定，當帳戶僅留有豁免商品部位、且夜盤權益數低於維持保證金時，由期貨商透過簡訊或 APP 推播發出提醒。

此措施雖非正式的「保證金追繳通知」，但能發揮預警效果，讓交易人有時間在日盤開盤前，透過網路銀行提前補足保證金，避免開盤即遭平倉。

第二為夜盤收盤模擬試算，期貨商提供以夜盤收盤價模擬的帳戶權益數、維持保證金等資訊，相當於壓力測試，交易人可在日盤開盤前，預先評估自身保證金水位，並及早調整部位或增補資金。

官員指出，簡訊提醒機制已於 2024 年初上路，且申請過程不額外收費，目前共有包括台股期貨、台指選擇權、台積電期貨等近 20 項商品屬於豁免代沖銷範圍。