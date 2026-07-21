鉅亨網記者陳于晴 台北
近期國際市場劇烈波動，期貨高槓桿特性使帳戶風險大增。金管會今 (21) 日提醒，夜盤雖有台股期貨、台指選擇權等「豁免代為沖銷」商品，不強制追繳保證金，但若未留意水位，隔天日盤開盤仍面臨遭砍倉風險。為此，金管會推動期貨商提供「簡訊風險提醒」與「夜盤收盤模擬試算」，協助投資人提早掌握資金狀況、預先補繳保證金，避免開盤遭平倉。
近期韓股頻頻出現劇烈波動、甚至觸發熔斷機制，美股同樣暴漲暴跌。證期局副局長黃厚銘說明，期貨市場分為日盤與夜盤，在一般日盤情況下，若交易人帳戶保證金低於維持保證金 (維持率約低於 75%)，期貨商就會發出保證金追繳通知。然而，在夜盤期間，目前設有「盤後豁免代為沖銷」機制。
當交易人帳戶僅留有台股期貨、小型台指期貨、台指選擇權等豁免商品部位時，期貨商在夜盤不會強制進行代為沖銷 (平倉)，依規定也不會主動發送一般高風險帳戶的追繳通知。黃厚銘強調，「不發出追繳通知不代表沒有風險」，若夜盤行情劇烈變化導致權益數過低，交易人若未留意，隔日「日盤」一開盤，就可能因風險指標低於 25% 而直接面臨強制砍倉。
為補強風險提示，金管會推動期貨商提供兩大關鍵服務，首先是約定簡訊提醒服務，交易人可事先與期貨商約定，當帳戶僅留有豁免商品部位、且夜盤權益數低於維持保證金時，由期貨商透過簡訊或 APP 推播發出提醒。
此措施雖非正式的「保證金追繳通知」，但能發揮預警效果，讓交易人有時間在日盤開盤前，透過網路銀行提前補足保證金，避免開盤即遭平倉。
第二為夜盤收盤模擬試算，期貨商提供以夜盤收盤價模擬的帳戶權益數、維持保證金等資訊，相當於壓力測試，交易人可在日盤開盤前，預先評估自身保證金水位，並及早調整部位或增補資金。
官員指出，簡訊提醒機制已於 2024 年初上路，且申請過程不額外收費，目前共有包括台股期貨、台指選擇權、台積電期貨等近 20 項商品屬於豁免代沖銷範圍。
金管會特別提醒，期貨交易人應隨時注意未沖銷部位的風險及帳戶權益數變化，妥善控管交易規模並備妥充裕保證金；同時呼籲投資人可多加利用線上管道與所屬期貨商完成簡訊通知約定，以確保個人投資權益與市場健全發展。
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