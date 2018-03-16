群聯去年純益雙率均創高 每股賺29.23元 擬配息17元

FLASH 控制晶片廠群聯 (8299-TW) 今 (16) 日公布去年財報，受惠去年 NAND Flash 營運表現亮眼，除全年營收較 2016 年衰退逾 7% 外，毛利率與營益率均創新高，稅後純益達 57.61 億元，改寫全年獲利新猷，每股稅後純益 29.23 元。群聯董事會也通過擬配發現金股利 17 元，現金殖利率約 5.59%。

群聯去年全年營收 418.65 億元，年減 7.38%，毛利率 27.47%，年增 6.31%，營益率 16.08%，年增 5.02%；稅後純益 57.61 億元，年增 18.37%，每股稅後純益 29.23 元。

群聯去年第 4 季合併營收 106.43 億元，季減 4.75%，年減 3.96%，毛利率 23.2%，季減 3.37 個百分點，年減 1.06 個百分點，營益率 12.75%，季減 3.16 個百分點，年增 1.22 個百分點；稅後純益 12.89 億元，季減 19.4%，年減 12.66%，每股稅後純益 6.54 元。

群聯去年受惠 FLASH 產業需求帶動，尤其蘋果 iPhone 8 內存容量增加，加上資料中心對 SSD 需求大幅增加，FLASH 產業處於供需不平衡情形下，而群聯因與東芝關係緊密，順利取得足夠貨源，也推升去年第 3 季單季營運衝高。

群聯董事長潘健成日前表示，去年全年純益將創新高，因此今年配息可望同步創高，而群聯董事會今日決議通過配發 17 元現金股利，果然寫下歷年來配息新高紀錄，配息率 58.16%。若以今日收盤價 304 元計算，現金殖利率約 5.59%。

此外，為尋求與國內外產業大廠進行技術合作或策略聯盟機會，並充實營運週轉金與因應公司長期營運發展資金，群聯董事會也通過將分 2 次辦理不超過 1800 萬股的私募現增。

