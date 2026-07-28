鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-28 19:17

台股近期劇烈震盪，施羅德投信今（28）日舉辦下半年展望說明會，基金投資部副總裁游秋華指出，雖然短期籌碼面受到外資調節與融資修正影響，但台股具備紮實基本面。隨著台灣 GDP 預測值三度上修至 9.64%，以及 2026 年企業獲利預估成長率衝上 67%，目前的拉回反而讓評價面更顯吸引力。施羅德並看好第三季的籌碼沈澱過後，第 4 季迎創高行情。

游秋華分析，台股這波漲幅並非盲目擴張，而是反映了獲利的上修。統計顯示，市場對台股 2026 年的盈餘成長預期已從年初的 30% 調升至 67%，這是一個「驚人且罕見」的數字。即便台股目前本益比（ PE） 約 23 倍，若回推至 2026 年預估獲利，PE 僅約 16.4 倍，接近長期平均值，處於「非常便宜」的階段。

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針對近期盤勢，經理人柯鴻旼以「老人與狗」妙喻，認為狗（股價）跑遠了終究要回到老人（基本面）身邊摸摸頭。游秋華補充，根據歷史統計，9 月通常是修正機率最高的月份，第 3 季的整理有助於融資籌碼沉澱。目前融資已從高峰修正約 10%，為正向開端。

施羅德投信總經理陳思名則分享，團隊不僅致力於讓主動型基金維持在績效前段班，更預計推出旗下第一檔台股 ETF，目前正積極籌備並等待主管機關核准。