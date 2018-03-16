銘鈺上季獲利續揚 全年逆轉勝 EPS0.21元 將配息0.5元

銘鈺 (4545) 公告去年財報，稅後 1651.3 萬元，年減 92%，EPS0.21 元。不過，擺脫上半年的虧損，下半年逐季獲利，第四季 EPS0.68 元，為去年高峰。董事會決議今年將配發現金股利 0.5 元，包括盈餘分配 0.15 元與資本公積 0.35 元。該公司週五 (16 日) 收盤價 34.3 元，下跌 0.44% 或 0.15 元，以此計算今年度的股息殖利率 1.45%。



銘鈺指出，去年上半年受匯率以及產品組合調整影響， 每股稅後虧損 1.12 元，自下半年起營運動能逐漸回升， 去年第三季轉虧為盈後，第四季獲利持續上揚，EPS 達 0.68 元。



下半年營運回升主要來自於打入美系品牌手機供應鏈發酵，帶動精密金屬沖壓部門業績成長，此外，自動化機台部門亦於第三季起開始放量出貨，而已獲歐美醫療通路及醫材大廠認證的新醫材產品，訂單逐步增溫，預估醫材部門將會有超越往年的年增率，貢獻獲利。



隨著業績回溫， 以及產品組合優化與生產自動化，銘鈺去年下半年毛利率 21.9%，明顯回升，產品組合中，高毛利的自動化機台部門成長最快，醫材部門亦維持每年穩健的成長。



展望今年，因近年致力產品組合優化，PC 相關金屬沖壓件業務占比明顯下降， 自動化設備與精密金屬沖壓部門亦分別切入光學檢測設備與汽車沖壓件市場，今年將進入收成期。



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