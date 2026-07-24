中東衝突加劇推升國際油價漲破 100 美元，加上川普新關稅上路，台股今 (24) 日重挫 1195.97 點，摜破季線支撐，並創史上第 9 大跌點。對此，金管會表示，將持續關注股市波動與國際金融市場變化，上市櫃公司基本面仍穩健，整戶擔保維持率也在 181% 水準。