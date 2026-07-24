鉅亨網記者陳于晴 台北
中東衝突加劇推升國際油價漲破 100 美元，加上川普新關稅上路，台股今 (24) 日重挫 1195.97 點，摜破季線支撐，並創史上第 9 大跌點。對此，金管會表示，將持續關注股市波動與國際金融市場變化，上市櫃公司基本面仍穩健，整戶擔保維持率也在 181% 水準。
台股 24 日收盤指數為 43,654.84 點，下跌 1,195.97 點，跌幅 2.67%，成交量約 7,924.35 億元，同時段 (截至下午 13:30) 亞洲主要股市狀況，新加坡跌 0.35%，上海跌 1.05%，香港跌 1.17%，日本跌 2.78%，韓國跌 4.98%。
集中市場截至 2026 年 6 月底本益比約 31.78 倍，現金殖利率 1.56%(加計股票股利為 1.59%)，國內上市櫃公司今年截至 6 月底累計營收合計約 30.49 兆元，較去年同期增加 35.96%。
截至 7 月 23 日，信用交易之整戶擔保維持率為 181.07%，借券賣出占市場成交值比率為 3.19%。
證期局指出，台股今天表現主要反映國際情勢，將持續關注股市波動情形，並請證交所及櫃買中心密切注意國際金融市場變化情形。