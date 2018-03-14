美國推行稅改，北美市場佔收入65%的耐世特汽車系統(01316-HK)，亦顯著受惠。2017年度業績，集團股東應佔利潤3.52億美元，同比升19.4%；當中0.39億美元就是來自美國稅改帶來一次性遞延稅務利益；末期息每股0.028美元，升16.7%。每股盈利0.14美元，升16.7%；收入38.78億美元，微升0.9%。

期內盈利增長19.4%的原因，集團執行董事樊毅於業績報告中分析，還包括成功投產已簽約的項目，覆蓋多個地區及客戶；改善產品線組合；因市場優勢，客戶的需求有所提升；致力持續提升營運效率及成本競爭力等。

根據IHSMarkit資料顯示，於2017年底北美洲的全球輕型汽車產量同比減少4.0%；亞太增加2.4%；歐洲及南美洲則增加5.2%。集團收入主要來自北美洲，佔比65.3%；亞太區佔比22%；歐洲及南美洲佔比12.7%。儘管北美市場行業產量下降，但集團保持微升0.8%至25.34億美元，原因是能夠利用有利的產品組合，使北美洲全尺卡車產量持續增長；並取得12個新客戶項目。亞太區分部收入減少5%至8.54億美元，歸因於匯率的波動和客戶需求計劃減少。歐洲及南美洲分部收入增加14.1%，則受惠於客戶產量有所改善及外匯換算正面影響990萬美元。

按集團產品銷售分析，為收入貢獻64%的電動助力轉向機(EPS)，業務增長4.1%至24.82億美元；轉向管柱及中間軸(CIS)收入升0.2%至63.7億美元；動力傳動系統(DL)跌8.6%至58.2億美元；液壓助力轉向機(HPS)跌5%至17.7億美元。

期內集團投入研發費用2.49億美元，增加1650萬美元；資本設備及無形資產投資分別為2.36億美元和1.15億美元；錄得經營活動現金流入6.25億美元，升22.7%，原因是收益增加及管理營運資金明顯改善。

展望未來，樊毅稱將於五大領域來推進未來：1）不斷創新；2）產品組合的深度和廣度；3）系統整合經驗；4）擁有內部研發、設計測試及製造能力；及5）全球製造的佈局及實力。全球佈局使集團能夠繼續利用轉至EPS的市場，以及中國及其他新興市場持續增長的勢頭。耐世特估計於2017年底獲授合約項下所有已簽約，但尚未交付產品的業務價值約為239億美元；惟已簽約業務的價值並非由國際財務報告準則界定的方法。

耐世特汽車(01316-HK):受惠美國稅改盈利增19%

美國推行稅改，北美市場佔收入65%的耐世特汽車系統(01316-HK)，亦顯著受惠。2017年度業績，集團股東應佔利潤3.52億美元，同比升19.4%；當中0.39億美元就是來自美國稅改帶來一次性遞延稅務利益；末期息每股0.028美元，升16.7%。每股盈利0.14美元，升16.7%；收入38.78億美元，微升0.9%。

期內盈利增長19.4%的原因，集團執行董事樊毅於業績報告中分析，還包括成功投產已簽約的項目，覆蓋多個地區及客戶；改善產品線組合；因市場優勢，客戶的需求有所提升；致力持續提升營運效率及成本競爭力等。

根據IHSMarkit資料顯示，於2017年底北美洲的全球輕型汽車產量同比減少4.0%；亞太增加2.4%；歐洲及南美洲則增加5.2%。集團收入主要來自北美洲，佔比65.3%；亞太區佔比22%；歐洲及南美洲佔比12.7%。儘管北美市場行業產量下降，但集團保持微升0.8%至25.34億美元，原因是能夠利用有利的產品組合，使北美洲全尺卡車產量持續增長；並取得12個新客戶項目。亞太區分部收入減少5%至8.54億美元，歸因於匯率的波動和客戶需求計劃減少。歐洲及南美洲分部收入增加14.1%，則受惠於客戶產量有所改善及外匯換算正面影響990萬美元。

按集團產品銷售分析，為收入貢獻64%的電動助力轉向機(EPS)，業務增長4.1%至24.82億美元；轉向管柱及中間軸(CIS)收入升0.2%至63.7億美元；動力傳動系統(DL)跌8.6%至58.2億美元；液壓助力轉向機(HPS)跌5%至17.7億美元。

期內集團投入研發費用2.49億美元，增加1650萬美元；資本設備及無形資產投資分別為2.36億美元和1.15億美元；錄得經營活動現金流入6.25億美元，升22.7%，原因是收益增加及管理營運資金明顯改善。

展望未來，樊毅稱將於五大領域來推進未來：1）不斷創新；2）產品組合的深度和廣度；3）系統整合經驗；4）擁有內部研發、設計測試及製造能力；及5）全球製造的佈局及實力。全球佈局使集團能夠繼續利用轉至EPS的市場，以及中國及其他新興市場持續增長的勢頭。耐世特估計於2017年底獲授合約項下所有已簽約，但尚未交付產品的業務價值約為239億美元；惟已簽約業務的價值並非由國際財務報告準則界定的方法。

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