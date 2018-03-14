【港股解碼】光通訊領域龍頭長飛，乘5G之風遠航？

靓麗業績下的股價大跌？

3月12日晚間，光通訊領域龍頭——長飛光纖光纜（06869-HK）發布了截止12月31日止的2017年全年業績公告，下圖爲具體業績情況，2017年營業收入突破100億元，同比增長27.8%，毛利、息稅前利潤同比增長均超65%，歸母淨利潤增幅高達76.9%，業績增長速度較2016年有明顯提高。

圖：長飛光纖光纜2017年業績（單位：億元人民幣）

這樣一份靓麗業績，二級市場的表現卻“頗有意思”。13日開盤，長飛光纖光纜股價低開超6%，盤中一度跌8.2%，發生這一現象主要因爲公司2017年度不派息。好在市場投資者對于公司發展的認可，後續股價逐步回升，截止收盤，微漲0.53%，報價38港元，1394萬的巨額（相較公司平時成交量而言）成交量也表明了投資者對公司的關注。

圖：長飛光纖光纜3月13日股價走勢圖

毛利率增長，資産結構改善

先來看看長飛光纖光纜是如何實現這份靓麗業績的。下圖爲公司2017年業務情況，主營業務收入約102.24億元，同比增長28.6%；其他業務收入1.43億元，較2016年的1.59億有所下滑。

主營業務中，光纜銷售收入較2016年多出14.54億元，超過光纖及光纖預制棒的47億元收入，成爲拉動公司業績增長主力，其他銷售收入由2016年的2.98億元增長至4.86億元，增幅明顯。主營業務下的三大分業務均實現快速增長。

圖：長飛光纖光纜2017年營業業務收入數據

業績的增長，業務規模擴大是一方面，毛利率的提升也發揮著重要作用。筆者根據公司財報整理了毛利率數據，從2014年至今，毛利率逐步上升，2017年毛利率高達26.9%，較2016年提升6.2個百分點，主要原因是由光纖、光纖預制棒及光纜的平均售價上調以及銷售構成的變化。

圖：長飛光纖光纜近四年來毛利率數據

公司財務數據也有所改善，報告期內，流動資産52.29億元，流動負債29.48億元，存貨7.3億元，流動比率1.77倍，速動比率1.53倍，較2016年有所提升。現金流也較爲充裕，2017年經營活動産生的淨現金17.38億元，高出2016年4億元，期內現金及現金等價物淨額增加3.72億元。從負債資本比率（淨債務額除以總權益），也能體現出公司現金流充足，2017年公司的負債資本比率爲-15%，而2016年爲7.4%，資産結構改善明顯。

圖：公司現金流數據

産能、規模是關鍵

不得不說，長飛光纖光纜2017年的成績確實養眼，業務規模擴張，毛利率提升，業績大幅增長，資産結構改善，手中現金流充足，但這都已經反映到公司的股價上（2017年股價曾翻3倍），重點是，2018能否繼續保持？

首先討論下公司毛利率的提升，2017年的光通訊市場，光纖預制棒處于短缺狀態，所以光纖需求也較爲緊張，在市場供需失衡的情況下，長飛毛利率才有了較大幅度提升。但隨著國內的新增預制棒産能陸續釋放，市場預計2018年中期將達到新的供需均衡，這或將對公司毛利率有所影響，而此時産能及規模效應將是制勝關鍵。

在2016年底，長飛已是全球最大的光纖預制棒、光纖與光纜供應商，鞏固國際地位是公司經營戰略，從2017年業績看，國際化取得了不錯成績。2017年國內業務收入增幅24.3%（2016年爲19.3%），海外業務收入增幅約爲65%（2016年爲32.7%），海外市場收入增幅再次擴大。海外公司的組建也有助于海外市場的擴張，長飛印尼光通信的成立將使公司在印尼擁有完善的光纖光纜産業閉環，並立足印尼，向周邊國家和地區輻射；2017年底在菲律賓成立的長飛國際（菲律賓）有限公司也將逐步開拓展菲律賓市場。

産能方面，2017年公司已抓住機遇提前布局，公司在潛江、臨安、蘭州、潘陽進行了産能新建和擴充，公司表示，在2018年，將實施長飛潛江科技園二期和三期項目，以擴大預制棒産能，強化生産制造能力和優化供給能力。

總的來看，長飛海外市場逐步擴張鞏固，産能有所擴充，規模+品牌雙效應能有效減小市場供需平衡後對毛利率的衝擊，良好的財務狀況亦能面對接下來劇烈競爭的市場，所以筆者覺得，長飛光纖光纜公司借5G之風，或將在需求旺盛的光纖光纜市場中再創輝煌，投資者可多加關注。

作者：楊世宏

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