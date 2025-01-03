車廠四哥Stellantis去年義大利產量大減近40%

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-03 21:02

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根據義大利工會組織 FIM-CISL 周五 (3 日) 數據，全球第四大車廠 Stellantis(STLA-US) 去年在該國的汽車生產量下滑 37%，顯示汽車製造業受打擊。

為解決義大利的產能過剩問題，Stellantis 嚴重依賴政府資助的臨時裁員計畫。該集團去年 12 月提出一項提高產量的計畫，但由於新車型的推出，預估從 2026 年開始產量才會增加。

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FIM-CISL 工會表示，2021 年由 Fiat Chrysler 和法國 PSA-Peugeot 合併而成的 Stellantis 去年在義大利生產了 475,090 輛汽車，遠遠不及 2023 年的 751,384 輛。尤其是轎車產量下降了 46%，降至 1956 年以來新低，而新的商用車產量下滑 17%。

與歐洲同行一樣，這家全球第四大汽車製造商也在努力應對需求疲軟 (尤其是對全電動汽車的需求)、監管不確定性以及來自中國的激烈競爭。

FIM-CISL 表示，它將加入由歐洲工業勞工組織 (IndustriALL Europe) 計劃於 2 月 5 日在布魯塞爾舉行的抗議活動。兩周後，歐盟執委會將提交其「清潔工業協議」。

歐盟領導人 Ferdinando Uliano 表示，歐盟將於 2025 年開始實施汽車碳減排目標，有必要重新審視這一目標。

據了解，Stellantis 在義大利經營 5 家汽車廠和一家商用車工廠。

該集團位於義大利的 Mirafiori 工廠去年的產量下降 70%。只有位於義大利「汽車谷」中心摩德納 (Modena) 的瑪莎拉蒂工廠表現更差，下降了 79%。

Uliano 說：「我們非常擔心瑪莎拉蒂。我們希望瑪莎拉蒂很快就能有一個清晰而詳細的計畫。」