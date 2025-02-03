〈美股早盤〉川普對3大貿易夥伴課徵關稅 主要指數走跌

鉅亨網新聞中心 2025-02-03 22:42

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由於川普對美國幾個主要貿易夥伴實施關稅，引發了對全面貿易戰的擔憂，導致全球供應鏈可能中斷、通膨可能再度升溫，以及經濟可能放緩。

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川普對來自墨西哥和加拿大的商品徵收 25% 的關稅，並對來自中國的進口商品徵收 10% 的關稅。來自加拿大的能源進口關稅較低，為 10%。川普還表示，接下來將對歐盟實施關稅。

加拿大已實施報復性關稅，墨西哥表示將考慮對美國進口商品徵稅，而中國政府則表示將向世界貿易組織提起訴訟。

擁有龐大北美供應鏈的美國汽車製造商領跌，從墨西哥大量進口酒精飲料的星座品牌 (Constellation Brands) 從墨西哥進口酪梨的墨西哥式餐廳連鎖店 Chipotle 、服裝製造商 Nike 和 Lululemon 均遭遇賣壓。鋼鐵製造商是少數上漲的類股。

投資者擔心美國關稅將迫使公司提高價格，導致通膨加速，並使消費者減少支出。經濟學家初步分析估計，關稅的影響可能會使美國經濟成長減少 1.2%，並使核心個人消費支出價格指數增加 0.7%。

除了貿易戰之外，投資者還在應對第四季財報季的高峰期，以及本周將發布的關鍵勞動市場經濟數據。

截至台北時間周五 22 時許：

道瓊指數下跌 508.32 點或 1.14%，暫報 44036.34 點

那斯達克下跌 410.10 點或 2.09%，暫報 19217.34 點

標普 500 下跌 95.21 點或 1.58%，暫報 5945.32 點

費半下跌 149.47 點或 2.98%，暫報 4866.38 點

台積電 ADR 下跌 4.67% 至每股 199.54 美元

十年期美債殖利率下跌 4 個基點，至 4.50%

紐約輕原油上漲 2.18%，至每桶 74.11 美元

布蘭特原油上漲 1.35%，至每桶 76.69 美元

黃金上漲 0.3%，至每盎司 2809.67 美元

美元指數上漲 0.76%，至 109.19

焦點個股：

通用汽車 (GM-US) 下跌 4.23%，報 47.37 美元

隨著美國總統川普的貿易戰升級，汽車製造商和零件公司面臨最嚴重威脅。對加拿大和墨西哥的徵稅將於周二生效，這兩個國家都表示將以關稅反擊美國。

加拿大反制措施的第一階段將於周二生效，包括對橙汁、花生醬、葡萄酒、烈酒、啤酒、咖啡、電器、服裝、鞋類、摩托車、化妝品、紙漿等價值約 200 億美元的商品徵收關稅。第二階段將在 21 天的公眾意見徵詢期後實施，涵蓋價值 850 億美元的商品。

墨西哥總統 Claudia Sheinbaum 在 X 上的一篇貼文中表示，墨西哥將對美國商品徵收關稅，但沒有透露具體行業，中國則表示將向世界貿易組織提出申訴。

輝達 (NVDA-US) 下跌 5.13%，報 113.91 美元

在市場動盪之際，美國總統川普於上周五 (31 日) 與輝達執行長黃仁勳在白宮舉行了會談。此次會面正值人工智慧 (AI) 領域風起雲湧之時，中國新創公司 DeepSeek 推出了一款開源 AI 模型，引發了人們對美國在 AI 技術領域領導地位的質疑。

根據輝達發言人表示，黃仁勳與川普總統討論了半導體和 AI 政策，以及加強美國在科技和 AI 領域領導地位的重要性。這場會面發生在 DeepSeek 推出其新 AI 模型之後，該模型被認為是其他公司聊天機器人的競爭對手，且開發成本遠低於其他模型。

儘管會談氣氛良好，川普仍堅稱「最終將對晶片徵收關稅」。

Coinbase(COIN-US) 下跌 5.88%，報 274.20 美元