〈美股盤後〉川普暫緩對墨徵關稅 費半挫逾1.8% 道瓊瀉超600點後收斂跌幅

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-02-04 05:35

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美國總統川普宣布暫緩對墨西哥加徵關稅一個月，美股週一 (3 日) 收盤擺脫盤中低點，防禦性類股票表現出色，但科技和非必需消費類股表現不佳。

道瓊週一跌逾 120 點，盤中一度暴跌超 600 點。標準普爾 500 指數收墨 0.76%，那斯達克指數重挫 1.2%，費城半導體指數瀉超 1.8%，中國金龍指數收低 0.53%。

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川普正用最偏愛的關稅工具，來重塑美國的貿易政策。上週末，川普宣布將從週二開始對來自加拿大和墨西哥的進口產品徵收 25% 的關稅，對來自中國輸美國商品徵收 10% 的關稅，但針對加拿大石油的關稅降至 10%。

週一早些時候，川普表示，他與墨西哥總統薛恩鮑姆 (Claudia Sheinbaum) 交談後，將對墨西哥徵收關稅的期限推遲一個月。薛恩鮑姆已同意派遣士兵前往兩國邊境，阻止芬太尼和非法移民進入美國。

週一美股收盤後，加拿大總理杜魯道也表示，川普同意暫停對加拿大進口產品加徵關稅至少 30 天。

除了關稅動盪之外，本週將是第四季財報迄今發布規模最大的一週。標普 500 指數中的 120 多家公司將公布業績，其中包括 Google 母公司 Alphabet 和電子商務巨頭亞馬遜、輝瑞、高通和 AMD 等。

市場目光也將集中在週五公布一月份非農就業報告上，估計上月非農就業職位，增幅前一個月的 25.6 萬個放緩至 17 萬個，失業率預料持穩於 4.1%。

美股週一 (3 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 122.75 點，或 0.28%，收 44,421.91 點。

那斯達克指數下跌 235.49 點，或 1.2%，收 19,391.96 點。

S&P 500 指數下跌 45.96 點，或 0.76%，收 5,994.57 點。

費城半導體指數下跌 91.04 點，或 1.82%，收 4,924.81 點。

NYSE FANG + 指數下跌 108.30 點，或 0.80%，收 113,432.61 點。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王多收黑。Meta (META-US) 上漲 1.20%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.39%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.37%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.00%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.11%。

台股 ADR 幾乎全墨。台積電 ADR (TSM-US) 大跌 4.55%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.96%；聯電 ADR (UMC-US) 大漲 4.15%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.85%。

企業新聞

底特律三大汽車製造商疲弱，通用汽車 (GM-US) 收低 3.15%、福特 (F-US) 下跌 1.88% 和 Stellantis (STLA-US) 大跌 3.88%，競爭對手豐田 (TM-US) 和本田 (HMC-US) 股價也全數淪陷。

美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 週一暴跌 5.17% 至每股 383.68 美元。特斯拉 1 月在歐盟第二大純電動汽車市場法國的註冊量年降 63%，僅獲註冊 1,141 輛汽車，為 2022 年 8 月以來的最低。

泰森食品 (TSN-US) 收紅 2.21% 至每股 57.74 美元。泰森食品調升全年銷售財測，因為其牛肉和雞肉產品的強勁需求幫助這家跨國肉類包裝商第一財季業績超乎預期。

IDEXX 實驗室 (IDXX-US) 飆升 11.13% 至每股 469.04 美元。IDEXX 實驗室第四季盈利和營收超出市場預期。

蘋果 (AAPL-US) 隨大盤下滑 3.39% 至每股 228.01 美元。據 Counterpoint Research 數據顯示，由於高階設備需求推動營收反彈，蘋果的 iPhone 15 在 2024 年引領全球智慧型手機銷量、位居榜首， iPhone 15 Pro Max 和 iPhone 15 Pro 緊追在後。

華爾街分析

對所有國家的關稅可能是川普的談判工具，麥格理全球外匯和利率策略師 Thierry Wizman 表示：「可能有人評價這是自欺欺人，但我們仍然認為，對美國盟友 (加拿大、墨西哥) 徵收永久性關稅是不可能的。令他國讓步是解決川普『問題』的一種『更簡單』的方式，從成本效益和博弈論的角度來看，川普喜歡做『交易』。政治和市場壓力也將迫使各方讓步，就像 2018 年那樣。」

高盛首席股票策略師 David Kostin 稱：「政策不確定性上升，可能會對股票估值造成壓力。近期不確定性的增加，應會導致未來 12 個月的本益比下降約 3%。」