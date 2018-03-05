瑞銀：美元融資壓力陡增 市場該擔憂嗎？

最近，隨著美國十年期債券大跌，越來越多的人們擔憂美元融資壓力。

這是不是意味著美元融資進入困難期？

目前，倫敦銀行同業拆息與隔夜指數掉期的利差（LIBOR-OIS 利差）出現明顯擴大態勢，瑞銀認為，其中的原因是美國國會將大幅增加預算後，美國公債殖利率在 2 月初的明顯上升。

不過，目前來看，LIBOR 和聯準會基準利率之間的利差依然處於一個升息周期的正常區間。

不可否認的是，美國利率升高將會對融資「價格」產生一定影響，這種影響甚至可能是全球性的。但是在獲得融資的渠道方面，事情完全不一樣，融資渠道上鮮有困難出現。

不論是信貸還是貨幣市場，這可能都不是個問題

從債券市場上來看，最為脆弱的債券之一，美國高殖利率債券的表現並不差。高殖利率債券和其他高質量債券、股票波動性之間的利差非常穩定，債券的發行和需求並不是個問題。

在外匯市場上，主要貨幣同美元的交叉貨幣互換（SWAP）、風險逆轉以及波動性都顯示，近期的外匯市場依然穩定。

融資成本上升真的一點事情都沒有嗎？

瑞銀認為，目前的融資成本上升的確不會帶來更嚴重的後果。

但是，依然有幾個其他問題值得關註：

第一，注意浮動利率貸款中的高利率信貸。

我們估算浮動利率貸款規模大約為 2.2 兆美元，其中約有 1.1 兆美元是 BB - 級以下的貸款，其中有 6900 億美元是加了槓桿的貸款，4590 億美元是銀行商業貸款。瑞銀的研究認為，這些加了槓桿的高利率貸款可以忍受聯準會升息 75 到 100 個基點，但是更高的利率將讓這些貸款變得非常脆弱。

第二，注意美國的經濟增速和其他國家經濟增速的比較。

如果從各國經濟增速的角度來看，優良貸款的利差的擴大將對外匯市場的影響更有意義。中國的經濟數據顯示出中國經濟增速趨緩，如果美國繼續升息，那麼新興經濟體的經濟增速將會繼續放緩。

第三，最重要的是，關注期限溢價（term premium）。

市場一直擔憂提高利率帶來的影響，但是除非期限溢價明顯上升，否則利率波動性不會明顯抬升。

『新聞來源／華爾街見聞』