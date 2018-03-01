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利率飆漲超預期？這位分析師高喊美債殖利率年底見「4%」

圖片來源：afp
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《彭博社》報導，據一位前貝萊德 (BlackRock) 債券部門經理人預期，估計至 2018 年底，十年期美債殖利率飆至 3.50%-4% 區間，超乎市場主流預期的 3%、高盛證券 (Goldman Sachs) 預期的 3.25%。

白：Stephen Miller對十年期美債殖利率2018年底之預估　圖片來源：Bloomberg
白：Stephen Miller 對十年期美債殖利率 2018 年底之預估　圖片來源：Bloomberg

前貝萊德債券經理人、現為基金公司 Grant Samuel Funds Management 投資顧問的 Stephen Miller 認為，債券投資人很可能低估了已開發國家收緊貨幣政策之速度，並且通膨率很可能在未來會相當接近各主要央行的目標水準，Stephen Miller 估計，債券殖利率的上升速度，將會相當迅速。

Stephen Miller 表示，目前美國企業獲利強勁，帶動美國經濟蓬勃發展，支撐了聯準會 (Fed) 收緊貨幣政策的動作，而在 Fed 繼續升息的壓力之下，債券市場勢必要作出調節。

週三 (28 日) Fed 新任主席鮑威爾 (Jerome Powell) 前往國會進行聽證，而在鮑威爾的證詞之中，亦提到了美國經濟與通膨力道增強，可能促使 Fed 將重新評估 2018 年升息三碼之計劃，暗示可能開啟 2018 年「升息四碼」討論的可能性。

此前美商高盛證券即不斷疾呼，考量到美國個人消費者支出 (PCE) 回升、勞動力市場薪資增長加快、失業率達到自然失業率水準等因素，Fed 可能在今年基本升息四碼、至多可能上看升息五碼。

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