葛林斯潘發警語：債市泡沫正在開始爆破 股市也將下跌

美國前聯準會主席葛林斯潘（Alan Greenspan）表示，美國債市正處於泡沫，並已開始爆破；而且隨著長期利率上升，股市將會下跌。

葛林斯潘接受《CNBC》訪問時表示，目前債券價格過高，而和債券價格反向的債券殖利率近期飆高，10 年期美債殖利率一度觸及 4 年來的高點，距離 3% 不遠，走了幾十年的債券牛市即將宣告結束。

葛林斯潘說，隨著實際的長期利率上升，股價下跌，但他同時強調，這可能不是近期股、債市動盪的原因。

近期投資大咖紛紛看空債市，對沖基金經理 Paul Tudor Jones 預期通膨會上升，且 10 年期美債殖利率將飆升；有「債券天王」之稱的葛羅斯日前也表示，債券的熊市已經開始；至於股市巴菲特本周更認為，長期投資人應該轉債買股。

在減稅議題方面，葛林斯潘認為，這意味著任何削減稅收的經濟成長都可能增加通膨。而華爾街已經開始擔心聯準會今年加快原本預期升息 3 次的步伐，以壓抑物價和工資上漲。

葛林斯潘指出，由於新的稅法將企業稅從 35％降至 21％，讓他對短期內的經濟成長抱持樂觀態度，但長期來看則相當悲觀。

1 月底格林斯潘曾表示，他在股市和債市場都看到泡沫，而債市的泡沫最終將是關鍵問題。