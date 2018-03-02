中光電瞄準前瞻技術人才 群聯招募200工程師

台大就業博覽會本周六（3 日）登場，中光電集團也將在當天展開 2018 年校園徵才系列活動，鎖定影像辨識、人工智慧、雲端加值服務及無人機等前瞻技術領域的人才。另外，群聯今年度人力需求，包括研發工程師超過 200 名，強調年薪最高可破百萬元。

本周六台大就業博覽會熱情開跑，吸引企業進駐網羅各方好手！中光電集團近年來積極轉型，於去（2017）年底陸續成立 5 家子公司，將在現有兩大事業群的營運基礎下，朝影像辨識、人工智慧、雲端加值服務及無人機等前瞻技術領域移動。

未來除了提供教育、企業、家用、遊戲、數位看板、大型公共顯示等市場更完整投影解決方案之外，也著眼發展創新智慧顯示方案、安控無人機、光譜儀、智慧雲端服務平台及 AR/VR 穿戴顯示等，並積極切入服務型商業模式的智慧零售與智慧校園等目標市場，聚焦跨領域專業人才。

今年度職缺包含軟體、光學、機構、電子、熱傳、聲學、業務、PM、市場行銷及專利人員等。此次徵才活動共計 6 個場次，首場將在 3 月 3 日於台灣大學正式展開，另 5 個場次則於 3 月 4 日、3 月 10 日、3 月 17 日、3 月 21 日、3 月 24 日分別在成大、交大、清大與台北科技大學及央大舉行，並在 3 月 16 日參與外貿協會舉辦之「2018 年 ITI 國際企業人才媒合會」招募國際行銷人才。

另外，群聯校園徵才第一站也來到台大，今年度需求職缺包括韌體演算法工程師、軟體設計工程師、類比 IC 設計工程師、數位 IC 設計工程師、系統應用 / FAE 工程師、非揮發性記憶體元件工程師、IC Layout 工程師、業務專員等。除台大外，隨後也將前進成大、交大、清大等學校。預計今年度將招攬工程師逾 200 名，預估最高年薪可破百萬元。

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