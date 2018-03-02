軟銀同意投入巨資投資送餐業者DoorDash

【財訊快報／劉敏夫】外電引述華爾街日報社的報導指稱，已向矽谷初創公司投入高額資金的軟銀集團 (9984 JP)，目前正大舉押注送餐行業。軟銀旗下規模 920 億美元的 Vision Fund 基金和其它一些投資者（包括新加坡一家主權財富基金和 Sequoia Capital）已承諾向總部位於舊金山的送餐公司 DoorDash Inc. 投資 5.35 億美元。



DoorDash 首席執行長 Tony Xu 表示，公司將利用這筆投資把業務從今年的約 600 個城市擴大至 1,600 個，差不多將深入美國和加拿大的各個角落。



知情人士稱，這一投資對 DoorDash 的估值約為 14 億美元。DoorDash 之前曾籌資近 1.90 億美元。據 PitchBook，在 2016 年的一輪投資中，DoorDash 估值為 7.17 億美元。



兩位知情人士透露，這筆投資在談判數月後作出，期間金額多次提高，大大超過 DoorDash 的預期。Tony Xu 未透露談判過程。



軟銀集團週五盤中股價下跌 335 日圓或 3.81%，報 8,462 日圓。



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