美債殖利率上揚但日本央行維持QE政策下 日企搶發長期債券

據路透調查，多數分析師認為在黑田東彥連任日本央行總裁後，央行將維持超寬鬆的貨幣政策，儘管海外債券殖利率的上升，使日本市場面臨升息壓力，故趁此機會，日本公司紛紛發行長期公司債券。

三菱化學控股公司在周三公佈，在睽違一年半後，將再度發行 20 年期的公司債。而知情人士透露，貿易公司豐田通商，下周將針對公司 20 年期債券進行定價，而住友林業公司將有史以來第一次出售 15 年期的債券。

黑田東彥在兩年前實施日本央行負利率政策時，引發公司急於出售時間較長的債券，因為借貸成本下降，而投資者尋求更高收益的資產。根據彭博社的數據，在 2017 年，日本公司共發行 1.68 兆日元 (157 億美元) 的 15 年期或更長期的債券。

根據瑞穗證券的數據，在美國和歐洲債券殖利率上漲情況下，公司擔憂日本債券的殖利率也會一同走高，也促使發行人在利率仍處低位時，出售期限較長的債券。

瑞穗證券首席信用策略師 Hidehoshi Ohashi 表示：「即使日本央行預計不會改變其政策，融資經理們也許會覺得他們應該鎖住長期資金。」

根據彭博社的數據，日本公司今年以來，已售出 15 年期以上的債券達 1310 億日元，而消息人士透露，另有 500 億日元的債券正在籌備階段，包括東急不動產控股公司和九州電力公司計劃發行的產品。

日本央行主要控制隔夜利率和 10 年期日本債殖利率，而更長期的政府公債殖利率則留給市場力量決定。自今年年初以來，30 年期美債殖利率已上漲 47 個基點至 3.2％，同時間，日本政府債券的殖利率幾乎沒變化，維持在 0.78% 左右。

30 年期美債殖利率持續走升，但 30 年期日本債殖利率幾乎維持不變

根據相鐵控股公司戰略部門經理 Masayuki Okawa 的說法，因認為 10 年期政府債殖利率將上漲，公司已決定發行 15 年期債券。

儘管如此，在彭博社調查的 26 位分析師，達 23 位分析師認為日本央行目前政策不會有大變動，將會持續控制 10 年期債券殖利率。