路透調查：BOJ今年十年期日債殖利率可能鎖死在0%

一份週五公布的路透社調查顯示，儘管日本經濟強勁，但多數分析師仍預期 BOJ 將維持超寬鬆貨幣政策的重要關鍵──長期公債殖利率目標仍會全年鎖死在 0%。

超過半數的經濟學家認為，以日本出口導向的經濟模式來說，日元兌美元的最佳匯率是 110 至 114 區間，近來日元走強，兌美元匯率在約莫 105.50，挫傷出口商獲利。

日本政府提名黑田東彥續任央行長，並選了一位主張更大膽貨幣寬鬆政策的副行長，示意當局不急著讓 QE 退場，也打算維持 10 年期公債殖利率在 0% 水準。

日本經濟處於多年來最佳狀態，消費者支出、資本支出和出口均良好成長，但通膨仍在 1% 左右，仍遠低於央行 2% 的目標。

去年底，BOJ 放棄了微妙的暗示，即「BOJ 可能隨著經濟出現改善跡象，未來幾個月會慢慢脫離刺激方案」的暗示，但雖然這樣的猜測已經慢慢降溫，但根據路透社本月 16 日至 22 日的調查，34 位經濟學家中有 22 位認為 BOJ 今年會維持 0% 目標利率。

Totan Research 首席經濟學家 Izuru Kato 表示，「BOJ 可能會擱置調整殖利率曲線政策的想法，到明年之前都不會採取行動。」

股市

為了挹注更多資金至金融系統並提振通膨，BOJ 一直在購買公債和 ETF 一類的風險資產，但批評者認為，BOJ 的收購行動讓債市流動性乾涸，也導致股市扭曲。

近來 BOJ 已經放緩購買債券的行動，交易者形容這是「隱形收縮」，金融市場似乎也以平常心接受了。

然而，36 位經濟學家中有 28 位預期 BOJ 不會改變約莫 6 兆日元的 ETF 購買速度，只有 8 位認為 BOJ 可能縮減規模，但這也要等到今年稍晚或者更之後才會發生。

關於以目前日本經濟狀況而言，日元兌美元的最佳匯率是多少，34 位經濟學家中有 20 位認為範圍區間落在 110 至 114，8 位選擇 105 至 109，3 位投給 115 至 119，另外 3 位認為 120 或以上。

日元強勢上漲至 15 個月高點，已經引來日本當局的警告。但 IHS Markit 首席經濟學家 Harumi Taguchi 認為，雖然這可能會挫傷企業獲利，但考量到外需強勁的程度，這樣的匯率「不到企業無法控制的水準。」

至於日本經濟，市場觀察者預期本財年 (下個月止) 將成長 1.7%，下一財年的成長則估計放緩至 1.2%。這個估計值略低於一月時的估計，當時估計本財年成長 1.8%，下一財年則成長 1.3%。

根據本月調查，日本核心消費者物價指數 (含石油產品但不含鮮食) 本財年估計上升 0.7%，下一財年上升 0.9%，與上個月的調查結果相同。