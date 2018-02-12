QE愛好者黑田 再續任5年央行總裁！看空日圓 看多日本經濟？

日本首相安倍晉三週末再次欽點 73 歲的日本央行總裁黑田東彥續任 5 年，也使黑田成為自 1961 年來首次續任的日本央行總裁。

雖然日媒並未詳細指名訊息來源，但消息透露，安倍晉三將在幾週內向國會提交人選，應獲得安倍晉三佔多數席次黨派的兩參眾院許可。

因美國 Fed 總裁換鮑威爾，中國央行周小川應今年下台，這也是給予了全球金融穩定的契機。彭博經濟學家増嶋竜也認為，上週的美股動蕩使日本政府擔心日幣升值，加上日本長週末的效應，才會使安倍下手為快的鎮壓市場，阻擋日圓升值。

日幣上週五 (9 日) 兌美元沒太多變動，維持著 108.80 水位，然而，在還未宣佈任命黑田就收盤的 Topix 上週整體則是下跌 7%。

Evercore ISI 副總監 Krishna Guha 表示，日本維持 QE 政策的延續性將削弱日圓的強度，並且維持日本股市的可投資度」。

安倍晉三高度肯定黑田東彥的一系列政策，如大規模貨幣寬鬆 QE、走低的日元、出口成長、日本經濟與股價的復甦等成果。據了解，安倍曾在眾院預算委員會上高度評價黑田，提道「黑田的能力值得信賴」等讚揚。

報導指出，5 年內大舉 QE 的黑田東彥任期內雖然提高了日本通膨，但還是離央行的 2% 相差甚遠，增加資產表的效應也使外界懷疑黑田東彥將如何推出「離場機制」。

日本央行目前為日本債券 40% 的持有者，同時，資產表也成長至接近日本經濟體大小的 549 兆日元 (5 兆美元)。資產表與 GDP 比值高達 96%，相比之下 ECB 僅 41%、Fed 僅 22%。

日本央行資產表驚人的高 / 圖：彭博

雖然通膨未達標，但日本 GDP 在黑田東彥的任內也是自 1990 年代中後創下了最長成長期。