2018政治風險「黑天鵝」 分析師：俄羅斯比冷戰時期更難預測

經濟學人智庫 (Economist Intelligence Unit) 分析師 Agathe Demarais，在近期發表的報告中表示，俄羅斯可能是 2018 年政治風險最大的「黑天鵝」之一，該國的國際關係，比冷戰時期更不穩定，更難預測。

總統普丁 (Vladimir Putin) 自 1999 年以來的強勢領導，讓俄羅斯有足夠自信宣稱，自己是具有政治、經濟影響力的「超級大國」(superpower)，包括歐洲、中國、美國，無一不密切關注俄羅斯的外交政策走向。

近年來，莫斯科不斷增強的自信，以及各式具挑釁意味的軍事行動，都讓世界各國感到震驚。併吞克里米亞半島、分裂烏克蘭等行徑，引發國際社會強烈抗議，並對俄羅斯施以經濟制裁。

如今，俄羅斯還因涉嫌干涉美國大選，再度成為「國際焦點」，美方甚至起訴了 13 名俄羅斯人，其中包括普丁的盟友 Yevgeny Prigozhin。

Demarais 在接受 CNBC 採訪時指出，俄羅斯已變得更難預測，若該國面臨侵犯或威脅，其反應將是迅速、令人震懾，且無法預料的。

此外，俄羅斯還具有採取「混合戰術」的能力，可透過網路攻擊、宣傳行動，破壞任何對其不利的風險因素。

Demarais 分析，俄羅斯的外交政策，有兩項主要方針，其一是阻止前蘇聯國家，加入歐盟或北約等西方國家組織；另一是鞏固自身在國際上的地位。