搶IPO市場 傳美SEC放鬆監管措施 吸引新創企業

《華爾街日報》報導，美國證券監管機構正考慮放鬆規定，鼓勵更多企業申請在美國掛牌上市。

美國國會在 2012 年通過《創業企業融資法案》，放鬆對小型企業和新創公司的監管，放寬上市准入門檻，降低上市成本，允許其通過將少量股票賣給私人投資者的方式籌資，且年收入低於 10 億美元的企業 IPO 之後的 5 年內無需公開財務信息。

報導表示，證券交易委員會 (SEC) 正考慮將這項法案的適用對像從小企業和新創公司擴大到所有企業，以增加上市公司數量。

自 1990 年代末以來，申請 IPO 的企業數量下滑近半。由於私募融資管道的發展，很多規模在 10 億美元以上的所謂「獨角獸」新創公司多年來遲遲不申請 IPO，比如 Airbnb 和 Uber。

Airbnb 遲遲不肯 IPO，背後有很多算計 （圖: AFP）

《華爾街日報》指出，SEC 打算改變 IPO 的相關規定，允許有意申請上市的公司秘密提交申請，如果 IPO 最終未完成，相關財務數據將永遠保密。

SEC 意圖吸引更多企業赴美上市，只是當前這波多國 IPO 市場爭奪戰中的其中一個戰場。

近年大量企業申請 IPO，特別是來自新興市場的高科技企業，比如阿里巴巴 (BABA-US)、臉書 (FB-US) 等，使得全球 IPO 活動持續活躍。根據 Renaissance Capital 的數據，去年光是在中國就有 137 家中國企業上市，總計融資 322 億美元。

為了爭奪這些企業，紐約、倫敦和香港正在暗中較勁。

香港正在進行上市制度改革，香港交易所本月初宣布，允許 IPO 定價最低可低於報價區間 10%。並完成草擬引入「同股不同權」上市公司的文件，有關修訂「上市規則」的正式諮詢文件最快 23 日公布。

英國金融行為管理局和倫交所則為了爭取沙特阿美 (Aramco) IPO，不惜為其量身修改上市規則，計劃為沙特阿美等國有企業獨立成立一個新的上市類別。此前媒體指稱沙特阿美考慮去紐約上市，但美國 IPO 的法律風險令其猶豫不決。

相比之下，中國正嚴審 IPO 申請，目的是確保只讓優質企業上市。去年共審核了 479 家公司的申請，通過率 79.3%，是 2014 年 IPO 重啟以來通過率最低的一年