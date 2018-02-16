狗年如何旺財？姜超給您重量級「紅包」 就是重視港股......

狗能旺財，狗年旺財。海通證券首席經濟學家姜超為大家在這春節喜氣洋洋日子，帶來狗年發財指南。

狗年旺財，但狗年也不是沒有風險，狗年恰逢2018年，而在歷史上逢8的年份都容易出黑天鵝，比如說98年的亞洲金融危機，08年的全球金融危機。18年會不會有危機？這個誰也不知道，但是從年初全球股市的大幅震蕩來看，今年的黑天鵝可能也不少，如何守住財富，我們今年有這麽幾條建議：

一、重視港股市場機會

什麽是未來？十九大提出來，中國居民未來會追求更加美好的生活？什麽是更加美好的生活？

30年以前，中國居民家徒四壁，一無所有，美好生活就是求溫飽奔小康，要買家電、買車、買房子，什麽都想買，數量越多越好，這是工業化的時代，也是簡單模仿就能賺錢的時代。

但是30年以後的今天，大家彩電早就不看了，車子和房子也都有了，美好生活的目標就不是什麽都要了，而是什麽都要用好的，學術點說就是消費升級，通俗點說就是要“高端、大氣、上檔次”，而想要高大上，靠簡單模仿就不行了，得從桑塔納升級到寶馬，得提高質量，而提高質量的核心是創新。

所以說，面向未來，美好生活的根基是創新。從最早的電燈、電視，電話，到汽車、電腦、手機，創新早已讓我們這代人過上了比古代帝王更好的生活，也創造了無數的財富。諸不見美國股市的持續新高，靠的就是Google，Facebook，Amazon等一個又一個創新的偉大公司，而另一個傳奇人物Elon Musk，不僅開創了電動汽車的時代，最近又成功地把他的Telsa跑車用超級火箭送上了火星的軌道。

我們也有創新，新時代有四大發明：“網購、共享單車、移動支付和高鐵”，我們每天都在用淘寶購物，用微信交流，百度搜索，支付寶或者微信支付，但絕大部分創新企業都不在境內上市，而是在海外上市，尤其是在美國上市，為什麽大家喜歡去美國？

美國股市有一個特殊的制度安排，就是同股不同權。而包括Facebook，Google，Baidu，Alibaba等在內的很多科技公司都采取了同股不同權的制度。因為在創業初期，科技企業需要資金發展，要犧牲股權換取融資，但同時又不願意失去控制權，因而同股不同權的制度有助於激勵創新企業發展，美國也就是憑借這一制度優勢吸引了全球大批的企業。

而對於香港市場而言，這幾年最大的遺憾莫過於錯過了阿裏巴巴上市，核心也在於香港當時不願意修改同股同權的制度安排。

而這一切，在今年即將發生巨變，香港交易所徹底反思，將正式允許同股不同權，而這對於中國創新型的企業將是巨大的福音，諸如小米、螞蟻金服等新一批創新企業而言，去香港上市將是一個重要的選擇。

而這也就意味著香港市場未來不再是一個以地產、銀行為主導的周期股市場，而有希望變成以騰訊為首，同時一大批新興創新企業聚集的市場，成為代表成長與創新的市場。

所以，如果你相信中國的未來，相信未來的希望在於科技、在於創新，就一定要重視港股的投資機會。

二、重視中國國債和黃金的機會

在塔勒布著名的《黑天鵝》當中，他說大多數人的資產配置都是錯誤的。

首先，世界是不確定的。哥倫布為了尋找印度，結果發現了美洲。泰坦尼克號稱永不沈沒的巨輪。日本在80年代號稱要買下全世界，絕對沒有想到後面會失去30年。2007年全球經濟欣欣向榮，沒有人想到2008年就發生了全球金融危機。描繪希拉裏的傳記式小說《為總統而生》，肯定沒有想到特朗普會當選總統。

既然世界充滿了不確定，那麽投資的原則要麽是超高的回報，要麽是絕對的安全，絕對不能中庸。

很多人的資產配置是橄欖型，即資產配置集中在中庸的資產，比如都是普通房產、普通股票等的組合，覺得風險不是特別大，回報也不會特別差。殊不知一旦黑天鵝事件發生，中等風險和高風險資產的表現其實沒有差別，都是大幅下跌。

比如說次貸危機前很多人跟風購買了度假房產，結果漲的幅度不大，但是跌起來比誰都快，因為這類資產大家都是買來投機的，等想起來要賣的時候也都是大家都想賣的時候，肯定也是賣不掉的時候。還有比如說現在流行把買銀行股當做價值投資，但是當年美國花旗銀行在70年代也曾是漂亮50當中的一朵明星，但是在07-08年金融危機中跌破了1美元，原因在於銀行賺的錢很多時候是賬面價值，因為貸款沒有到期，但是貸款到期會怎麽樣誰也說不清，如果碰到一次金融危機可能就全部賠光了。

所以，真正的資產配置應該是啞鈴型。一頭是高風險的資產，比如說代表創新的資產，高風險也有高回報，過去幾年大家如果持有騰訊、Google這些科技股都是數倍的回報。而另一頭應該是低風險資產，這裏就包括了國債和黃金，哪怕發生了天大的事，這兩類資產還是能幫你的財富保值。

而從18年以來，意外的事件就很多。比如說美股突然大跌，而且連帶著全球股市下跌。數字貨幣在兩個月內跌去了一半，而美元的大幅下跌也令人大跌眼鏡。

首先，在不確定性增加時刻，黃金具有巨大的價值。過去十年，經過全球央行長期放水，各種風險資產價格大幅上漲。而隨著全球央行貨幣政策逐漸收緊，風險資產價格也高處不勝寒，大家突然發現有時候資產價格不跌也是一種幸福，全球迫切需要避險資產，但是真正的避險資產又是極度缺乏。海外歐洲、日本的國債還依舊是零利率，美國國債利率也在往上走，看上去也不太安全。而過去大家講了許多數字貨幣的邏輯，也有各種稀缺的故事，但是數字貨幣最大的缺陷就是可以無限覆制，你發明比特幣，我發明萊特幣，本質上供給是無限的，其實跟歷史上最大的郁金香泡沫沒有差別，所以今年也開始被打回原形。而從人類歷史發展來看，真正長期稀缺的是黃金，因為儲量有限，開采成本持續上升，所以在今年全球風險上升的環境下，我們認為黃金的價值值得重視。

其次，中國國債具有巨大的價值。我們在18年年初以來持續推薦中國債市的機會，也一直被很多人看笑話，覺得1月份股市那麽好，我們推薦債市顯得很滑稽。但是到目前為止，中國股市的漲幅全部為負，而中國國債的所有期限利率均比年初下降，也就是說買中國國債的話你到現在是賺錢的，賺不賺錢這就是巨大的差別！

為什麽中國國債有價值？因為中國的國債利率太高了。現在中國10年期國債利率接近4%，由於機構買國債可以免所得稅，相當於5%的稅前無風險利率，再考慮信用風險，企業的融資成本就在6-7%，而現在中國的貨幣增速只有8%，融資增速也在向10%以內接軌，這就意味著中國新增的貨幣融資僅夠企業還利息，這也反過來說明中國的利率太高了，企業肯定承受不了。

國債的另外一個價值與去杠桿有關。大家都知道去杠桿是未來政府的重要目標，但是去杠桿到底誰會受益？

首先，我們要知道去杠桿是在做什麽。杠桿其實就是負債，過去我們的經濟發展靠加杠桿，也就是舉債發展的模式，體現為貨幣增速長期高增，M2增速長期在15%以上，遠超經濟增速，這也就意味著貨幣超發，人民幣對內對外都在貶值，買國債也就無從談起。但如果按照央行的說法，以後為了去杠桿，貨幣低增成為新常態，如果貨幣不再超發，就可以理解人民幣從去年以來的升值，而這也就給買中國國債提供了充分的理由，因為你得到的不僅是4%的利息，而且還有不再貶值的貨幣。

三、小心房地產泡沫，提防商品下跌

上面兩個我們都是在提示機會，而這一部分我們要開始提示風險。

首先是房地產的風險，熟悉我們觀點的朋友都知道，我們對房地產市場一直非常謹慎，對地產泡沫非常擔憂，雖然過去經常被打臉，但是我們的觀點不變，要警惕房地產泡沫。

從全球各國的歷史來看，從來沒有只漲不跌的資產，尤其是房地產，只不過因為房地產周期太長了，涉及到的利益太多，而且專家眾多，人多嘴雜，所以在短期很難看清方向。但如果看的長一點，方向其實是不言自明的。

我們認為，決定房地產市場走勢的因素不是供給，而是需求！

但有人不同意，說你看統計局的數據，現在的房地產庫存不是歷史新低嗎？這不是說明房子的供給少嗎？甚至有專家據此判斷說18年中國經濟最大的風險是房價上漲，我聽了實在是無語了，我想反問一句：“你知道統計局的房地產庫存是什麽嗎？”

我們統計局的房地產庫存，指的是新房庫存，而不是所有房子的庫存。因為房子不是快速消費品，不是造完就被用掉了，而是從企業手裏轉到了居民手裏，這個過程中房子並沒有消失，只是所有權發生了轉移，難道房子在居民手裏就不是庫存了嗎？

既然房子不是消費品，那麽就涉及到房子的另外一個屬性、投資品。我相信在過去兩年買房的，肯定有很大比例是投資需求，原因很簡單，如果是剛需，為什麽不在15年房價便宜的時候買，非要等到16、17年房價大漲了以後沖進來買？買漲不買跌，這不是投資又是啥呢？

而對於投資品，我想說的是，用新增供給決定價格的邏輯是絕對錯誤的。我們可以簡單拿股市做個比方，如果有人告訴你說，A股的IPO暫停了，所以股市要大漲，你會不會覺得他說的很對，還是覺得很無語。如果是後者，那就對了！因為股票是投資品，不是消費品，所有的存量股票都是潛在供給，股價大漲如果沒有基本面支撐，存量股票就會有人倒給你。

所以，用低庫存的邏輯，大家可以去買工業品、買茅台，唯獨不能買房！因為工業品、消費品的庫存低，那就是真的低，因為都被用掉了。而房地產的庫存低，那都是忽悠人的，房子去年都賣了近2000萬套，庫存怎麽可能越來越低呢？只不過大家都相信房價永遠漲，不願意賣，但等到房價真的跌了，庫存就出來了。

所以，消費品的價格可以由供給決定，但是投資品的價格絕對是需求決定。是因為房價漲所以供給少，而不是相反。反過來說，如果房價跌，那麽供給一定會多。

而在決定需求方面，最根本的因素就是人口結構和城市化，這是中長期永恒的邏輯。從人口出生率來看，我們的高房價是最好的避孕藥，以致於放開二胎以後的生育率也沒有顯著回升，這意味著未來年輕人口數量的減少不會改變。而從城市化來看，目前已經接近60%，而70%是公認的城市化率頂峰，這也說明目前城市化進程也到了尾聲，目前留在農村的主要是老人和小孩，其實這一波的城市化主要靠政府棚改，是花錢買來的城市化，並不可持續。

中國過去20年房地產市場的蓬勃發展，根基在於人口紅利和城市化，這兩者每年分別提供1000萬和2000萬人口的新增需求，合計是3000萬人口的新增需求，假定2人一套房子，再加上改造拆遷，每年賣2000萬套房也不為過。但是2017年的最新數據是，中國的年輕人口凈減少了500萬，即便每年2000萬人進城的城市化的紅利還在，也只有1500萬人口的新增需求，其實造1000萬套房子就絕對夠了，但是我們在2017年賣了接近2000萬套房子，所以長期來看，房子肯定是造多了。

而在短期內，決定房地產需求的核心指標是利率。按照央行最新的數據，17年年末的房貸利率是5.26%，相當於基準利率平均上浮約10%，比17年初相當於3次加息。而且目前房貸利率上行的趨勢並未結束。

而從居民部門貸款的增長來看，15年中國居民部門一個月商業貸款不到3000億，到17年就到了6000億，全年7萬億的商業貸款，再加上1萬億的公積金貸款，相當於一年10%的GDP都被居民借走了。

但是現在貸款利率天天往上走，再加上銀監會明確提出來要抑制居民加杠桿，居民瘋狂舉債的行為還能持續多久呢？如果貸款利率都回到了15年水平，那麽舉債會不會也回到15年的水平呢？

央行在最新的貨幣政策報告中，特地提到要抑制資產泡沫，我相信這肯定指的是房地產泡沫，而不是其他泡沫。

而且縱觀國內所有資產價格的變化，加杠桿帶來的最後都是一地雞毛，比如說14/15年的股市加杠桿，15/16年的債市加杠桿，沒有一個能夠全身而退。而現在股市、債市的杠桿全都去掉了，只剩下房地產還在加杠桿，憑什麽它就能安然無恙呢？

如果房地產有問題，那麽商品價格也會受牽連，畢竟中國工業消費了全球一半的商品，而工業的源頭在於房地產需求。

四、千萬不要過度舉債，努力奮鬥才有幸福。

大大告訴我們，幸福都是奮鬥出來的。反過來說，幸福不是借來的，不是靠投機搏出來的!

橋水公司的達裏奧有一本名著《原則》，講述了他對經濟體系運行的理解，其實對現實經濟的刻畫入木三分。

首先，他說決定經濟長期發展的是生產的進步，以個體來說，就是你的勞動創造了經濟增長，你創造了多少價值，就能支配多少消費。

但是，他又說人民不滿足於消費自己創造的東西，於是就發明了舉債，通過舉債，大家可以消費的比生產的要多，這就是舉債加杠桿，在這個過程中，經濟會增長得更快，資產價格也會漲的更多，每個人都會很快樂。

問題是，舉債是要還錢的，等到了還債去杠桿的時候，大家就被迫節衣縮食，壓縮消費，消費的比生產的要少，這個過程中經濟增長會下降，資產價格也會下跌，每個人都會不開心。

最可怕的是，因為擔心去杠桿經濟下行、資產價格下跌，所以所有人一直都在舉債加杠桿，而不願意去杠桿，一直到了所有人的債務都加到了極限，而不得不去杠桿，就會出現失去的十年，比如日本90年代以後，美國的08年以後等等。

而如果用債務率指標來觀察我們的經濟，可以發現我們從08年以後開始加杠桿，從企業、政府到居民都加了一遍，而把我們的宏觀杠桿率也加到了歷史最高位。而現在政府明確提出來要打贏防範金融風險的攻堅戰，降低宏觀杠桿率，其實也就意味著靠舉債加杠桿發展的模式到了尾聲，到了要還債的時候。

所以，為了財富和資產的安全，建議大家以後一定要慎重舉債投機，只有靠努力奮鬥才能真正幸福。

最後祝願大家狗年旺、旺、旺，一旺到底！

轉載自華爾街見聞

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)