華爾街五大行CEO薪酬出爐：戴蒙總額再奪冠，美銀沒有現金獎勵

花旗 CEO Corbat 總薪酬年增率漲幅最高

摘要：除了富國銀行外，華爾街五大行發布了 2017 年 CEO 的總薪酬數據。雖然各位「老總」的基本工資年增率持平，但基本都拿了不菲的現金獎金，與績效直接掛鈎的延期獎勵比例也在升高。隨著波動性、市場交易量、政策利率的年增率回升，預計美國銀行業的長期盈利機會更佳。

在中國紅紅火火過大年之際，華爾街五大行發布了 2017 年 CEO 的總薪酬數據。雖然各位「老總」的基本工資年增率持平，但都拿了不菲的現金獎金，與績效直接掛鈎的延期獎勵比例也在升高。

除了「時運不佳」的富國銀行尚未披露 CEO 薪酬之外，在其餘華爾街五大行中，花旗集團 CEO Michael Corbat 的總體薪酬年增率漲幅最高為 48%，至 2300 萬美元，主要由於 2016 年的薪酬下調比例太狠了。《華爾街日報》評論稱，Corbat 終於靠花旗史上最大的 CEO 薪酬數據「挽回顏面」。

其基本工資為 150 萬美元，年增率持平，現金獎金為 645 萬美元；延期股票獎勵和績效股票獎勵分別為 750 萬美元，後者與未來四年的花旗業績直接掛鈎。

花旗董事會表示，2017 年凈虧損 67 億美元，但主要受美國稅改的一次性影響，經調整後的 EPS 每股收益漲了 13%。花旗在去年增加了股東派息、通過了聯準會的壓力測試，證明 Corbat 在風險管理和人才管理等多個關鍵領域的超群領導力。本次增派獎金也參考了同類機構的薪酬數據。

摩根大通 CEO 戴蒙總薪酬數額最高

去年因炮轟「比特幣為騙局」而關注率飆升的摩根大通 CEO 戴蒙，連續兩年成為華爾街六大行 CEO 的最大贏家。雖然去年的年增率薪酬增幅為 5.4% 並不算高，但總額 2950 萬美元位居榜首。

戴蒙的薪酬水平最為引人關注的原因，不光由於摩根大通是美國資產值第一大的銀行，也由於該司總是率先披露 CEO 年度薪酬的合規文件。目前來看，戴蒙去年薪酬比排名第二的摩根士丹利 CEO 要高出 200 萬美元，不過尚未超越 2007 年 3000 萬美元的個人紀錄。

其基本工資也是 150 萬美元，年增率持平，現金獎金 500 萬美元，另有 2300 萬美元基於績效的限制性股票獎勵。這也是戴蒙第三年薪酬中包括很大比例的績效股票。自 2012 年「倫敦鯨」醜聞導致摩根大通損失 60 億美元並令戴蒙降薪以來，他的總薪酬正逐年上漲。

摩根大通董事會表示，2017 年核心業務、風險管理、客戶關注和領導力等發展都很強勁，去年整體利潤 244 億美元創紀錄新高，有形普通股的回報率為 12%，股息與股票庫藏股等股東回報共 233 億美元。不過排除稅改影響後，更寬泛的股本回報率指標 ROE 為 11%，低息環境仍帶來壓力。

高盛 CEO 貝蘭克梵總薪酬處於中間水平

高盛 CEO 貝蘭克梵在 2017 年的總薪酬年增率提升 9%，至 2400 萬美元，在華爾街五大行處於中間水平。包括了年增率持平的基本工資 200 萬美元，現金獎金 440 萬美元，其餘均為績效股票組合。

貝蘭克梵自 2006 年擔任高盛 CEO 起，個人最高總薪酬記錄是 2007 年的 6850 萬美元。但他的薪酬從金融危機以來就逐年下滑，主要由於利潤下降、核心交易業務表現不佳，去年的固收交易收入創金融危機以來最差表現。

華爾街見聞曾提到，高盛 1 月底披露的去年第四季是六年來首現虧損，外加股票庫藏股力度不及預期，被老對手摩根士丹利再度超越了市值，從 2006 年起維持了 4105 天的「華爾街王者」寶座易手。

不過《華爾街日報》發現，高盛去年的營收和稅前盈利還是不錯的，全年收入年增率漲 5%，排除稅改一次性影響後的股本回報率為 10.8%，是華爾街僅有的兩家大行 ROE 實現雙位數漲幅之一。

高盛計劃未來三年增加主營業務收入 50 億美元，貝蘭克梵上周參加行業活動時表示，去年押注利率上行、美元和天然氣的策略「冒進」了，但今年初以來已經證明策略方向是對的。

美國銀行 CEO 沒有現金獎金，大摩 CEO 薪酬或被質疑

美國銀行 CEO Brian Moynihan 在 2017 年的總薪酬年增率提升 15%，至 2300 萬美元，創八年多該行 CEO 個人歷史上的最高紀錄。包括了年增率持平的基本工資 150 萬美元，以及 2150 萬美元的限制性股票獎勵，但沒有發放現金獎金。

美國銀行的股價在過去 12 個月累漲近 30%，是華爾街六大行中表現最好的。2017 年排除稅改影響後的凈利潤為 211 億美元，接近 2006 年所創的利潤新高紀錄。

摩根士丹利 CEO James Gorman 在 2017 年的總薪酬年增率提升 20%，至 2700 萬美元，目前是僅次於小摩戴蒙的第二高位。包括了年增率持平的 150 萬美元基本工資、560 萬美元的現金獎金、120 萬美元的股票獎勵，以及 1900 萬美元基於績效的延期現金與長期獎勵工資。

有分析稱，Gorman 的薪酬水平或引來批評，一方面是摩根士丹利的資產值為華爾街六大行中最小（摩根大通資產規模比大摩高出三倍），另一方面也由於 ROE 在 2017 年雖觸及了 9% 的目標，但仍落後於其他大型同行。不過其總薪酬中與績效掛鈎的獎勵比例，從 2016 年的 30% 漲至 50%。

華爾街見聞曾提到，由於波動性回歸，大宗商品、外匯和利率市場的交易量進入 2 月以來普漲，令高盛和美國銀行 CEO 對第一季財報充滿信心，市場變得更為主動，會為銀行業帶來盈利機會。此外，美國利率提升和企業稅率下降，也會抬升美國銀行業的核心業績。

『新聞來源／華爾街見聞』