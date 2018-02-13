春節前繼續調整 港(A)股足夠便宜了嗎？2月12日海外脫水研報

冬季以來已經翻倍的「鵝」還能漲嗎？

（高盛）

1、零售業務推動公司持續增長。3 季度零售年增率增長了 83%，公司整體受益於新增的 4 家商店和 7 個歐洲網站，且預計公司在 2019 年將再新開 4 家商店。

2、通過調整交貨時間，可以發現公司 3 季度的批發收入年增率增加了 11%，而鑒於公司在現有市場的持續增長，批發業務收入今年以來增加了 12%。同時，數據顯示，加拿大作為公司目前最成熟的市場，增長動量保持良好狀態。

3、據該公司報導，「大衣款式」作為核心產品繼續表現良好，新型產品種類「輕型羽絨」的需求正在不斷增加，且鑒於其擴大了公司的客戶基礎，增加了客戶的可選範圍，將產品單價定在 500-700 美元之間。

4、管理層強調對於公司目前的空白市場——中國，已有相應的發展戰略，且鑒於公司在現有市場已有中國客戶基礎，預計相關市場的規模將迅速擴大。

5、預期公司的利潤擴張將持續。在銷售增長為負的背景下，批發業務的收入季度年增率增加了 320 個基點。長期來看，相信公司能通過規模擴張，內部製造以及價格的溫和增加縮小與蒙克萊公司的營業利潤差距。

高盛投資建議：

加拿大鵝（GOOS） 評級：買入

目標價：36 美元

鋁業的上行行情還將繼續

（瑞銀）

1、數據顯示，非法產能占據 2017 年中國鋁業總產能的 10%，鑒於更換許可證的手續相對複雜，預計相關廠商的關停將是永久的。且儘管一些大型的私人廠商正在計劃將其冶煉能力布局在外國，但預計未來 1-2 年不會有實質性的產量增加。

2、預計 2018 年將有 300 萬噸新增產能進入市場，420 萬噸的鋁項目上線，但當前的期貨價格 14500 / 噸對潛在的新冶煉廠商來說是不經濟的，預期相關價格上升至 15000-16000 / 噸才能支撐新廠商重新生產。而國企將在未來的供應增長中占據主導地位。

3、鑒於當前的期貨價格，冬季減產之後，鋁業產能再次大量增加的可能性很低。且預計冬季減產措施在未來幾年將繼續執行，實施區域也將擴展至 2+26 城市之外。

4、鑒於供給的限制，產能過剩正在不斷縮小，預計中國凈出口在未來幾年將不斷減小。同時，鋁當前在 SHFE（上期所）與 LME（倫敦金屬交易所）的價差有望縮小。

5、預計關鍵原材料的成本將緩慢上升，相關成本的通膨現象將是結構性的，而非周期性的。中國鋁廠商的平均成本將比原材料生產商的成本提高更多，使成本曲線更加陡峭。

6、山東作為中國最大的鋁業生產商，儘管冬季進行了相應的減產措施，但數據顯示，2018 年的環境仍有所惡化。為了控制環境污染，2018/2019 年鋁業產能的關停風險進一步增加。

7、儘管鋁的庫存達到了多年的高點，引起了大多數投資者的擔心，但相比於中國的需求量，庫存仍處於相對較低的水平，且此庫存的變化可能更多的是由交易活動導致。

8、同時，為了提高生產成本上的控制地位，獲得國內鋁業的控制權，中國鋁冶煉廠商之間的併購活動預計可能會增加。整體對鋁業保持樂觀看法。

瑞銀投資建議：

中國鋁業（2600.HK） 評級：買入

目標價：7 港元

俄鋁（0486.HK） 評級：買入

目標價：6 港元

雲鋁股份（000807） 評級：買入

目標價：11.8 元

A / 港股估值更有吸引力，目前正值復甦周期中調整

（中金）

1、本次調整是復甦進程中的調整，而非周期的終結。中國增長在企業資本開支周期深化、房地產庫存偏低、消費有韌性等積極因素支持下仍可能保持穩健。

2、貨幣緊縮的背景是經濟走強，緊縮和去槓桿深化避免增長迅速走向過熱，利率水平雖然上升但依然不高。

3、香港中資股 MSCI China 指數目前向前 12 個月本益比估值回到 12 倍，恆生國企指數前向 12 個月本益比也回到了 8 倍以下。

4、資金方面，南向資金持續強勢流入，可能與機構逢低建倉或增倉有關。內地投資者今年主要買入港股金融、周期股。春節臨近估計南水流入減緩，香港市場交易會有所降溫。

5、A 股和港股在本次調整之後估值更具吸引力，短線市場波動上升且臨近中國春節假期，投資者風險偏好不足，市場可能維持震盪整理態勢，但中長線對市場維持積極看法。

新能源車電池安裝量今年將保持高增長，製造商偏愛長續航車型

（摩根士丹利）

1、電動汽車 1 月安裝量數據出爐，年增率增加 431%。摩根士丹利指出高增速一部分是由於去年低基數以及對今年下半年補貼取消的預期導致上半年加速生產。預計高速生產是新能源電池的新常態，因為到 2020 年，補貼將被逐漸取消。

2、汽車製造商的電動汽車 2018 年銷量目標增速為 27%，意味著如果要達成目標，電池安裝量將年增率增 68%，製造商計劃的新出電動車型估計有 40 種。

（圖片來源：摩根士丹利研報）

3、政策補貼傾向了高續航能力（大於 250 公里）的車型，對於短續航能力的汽車補貼減少，預計今年生產的電池容量更大，我們預計平均容量從 2017 年的 26 千瓦時升至 35 千瓦時。製造商陸續推出了續航能力大於 300 公里的車型。

4、預計 2018 年電動車電池需求將年增率增 35%，其中除了一般電動汽車，電動巴士、電動專用車電池需求量增速分別為 10% 和 20%。相應的電池生產商將受益。

（圖片來源：摩根士丹利研報）

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『新聞來源／華爾街見聞』