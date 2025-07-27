鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-27 13:50

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中國國家統計局週日（27 日）公布數據顯示，儘管第二季經濟表現優於預期，中國工業企業 6 月份利潤仍持續下滑，反映出在國內需求疲弱與全球貿易不確定性未解的背景下，生產者通縮壓力對企業利潤空間造成衝擊。

中國工業企業6月利潤續跌4.3%！上半年整體下降1.8%反映通縮壓力。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，統計局資料顯示，中國工業企業 6 月份的利潤較去年同期下降 4.3%，延續 5 月份 9.1% 的跌幅；而今年上半年累計利潤則較去年同期減少 1.8%，相較於 1 至 5 月期間的 1.1% 跌幅進一步擴大。

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統計局官員 Yu Weining 表示，面對當前複雜且變化多端的外部環境，中國必須深化「全國統一大市場建設，擴大並強化國內循環，推動工業經濟高品質發展。」

儘管美國對中國加徵關稅，中國經濟第二季放緩幅度小於預期，展現一定韌性，但激烈的價格競爭成為壓垮工業企業利潤的主因。汽車和太陽能等產業出現「惡性競爭」，促使北京當局近期承諾加強相關行業監管。

東吳證券首席經濟學家 Lu Zhe 指出，工業利潤可能回升，因為中國正在採取措施遏制過度競爭，並推出類似「舊車換現金」的以舊換新計劃，這應該有助於控制企業間的價格戰，擴大消費需求。

數據顯示，上半年，中國國有企業今年上半年利潤下滑 7.6%；相較之下，民營企業利潤成長 1.7%，外資企業則成長 2.5%。

中國官方已表示，將加強對激進降價行為的監管，引發外界對於新一輪產能去化政策即將啟動的預期。然而，分析人士指出，此輪供給側改革不太可能如十年前那樣迅速拉動中國擺脫通縮，主要受限於潛在的失業等挑戰。