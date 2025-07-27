宇樹科技推出低於6000美元人形機器人R1！價格創新低掀市場震撼
鉅亨網編譯莊閔棻
中國機器人新創公司宇樹科技正在推出全球首批，售價低於 6,000 美元的人形機器人之一，大幅降低了入門價格，預計這款機器人將發展成為適用於工作場所和家庭的多功能 AI 機器浪潮。
根據《彭博》報導，宇樹科技於週五（25 日）宣布，其新 R1 機器人起價為 39,900 元人民幣（約 5,900 美元）。該公司在微信上發布的影片中表示，這款人形機器人重量僅 25 公斤，擁有 26 個關節。它配備了多模態 AI，包括語音和圖像辨識。
R1 的推出，正值中國本週末於上海舉行的「世界人工智慧大會（WAIC）」，該會匯聚了創業家、政府官員與投資人，致力於推動 AI 與實體機器人技術的深度融合。
過去幾十年，美國公司如波士頓動力在人形機器人領域占據領導地位。如今，中國新創正加緊腳步，開發工業、家庭甚至軍事用途的人形機器人，價格策略已經成為其快速普及的關鍵。
宇樹科技早前推出的 G1 人形機器人，曾廣泛應用於研究機構與學校，售價為 1.6 萬美元。而其更高階、體型更大的 H1 版本則超過 9 萬美元。相較之下，R1 的五位數價格讓市場震驚。
宇樹科技競爭對手優必選 (09880-HK) 最近也表示，計劃今年推出一款售價 2 萬美元的人形機器人，可作為家庭伴侶，並尋求將業務拓展到工廠以外的領域。
如果 R1 能如宇樹科技宣傳所言正常運作，將成為人形機器人產業的一項里程碑，尤其是在複雜的人形機器人領域。
根據摩根士丹利研究部估計，2024 年，最先進的人形機器人的成本約為 20 萬美元。
宇樹科技執行長王興興曾在今年 2 月與阿里巴巴 (09988-HK) 創辦人馬雲、騰訊控股 (00700-HK) 董事長馬化騰等中國科技領袖一同出席與國家主席習近平的會晤，使這家新創公司一舉成名。
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