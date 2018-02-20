〈狗年投資理財術〉台股農曆年後看外資臉色 留意4大事件

台股雞年封關首度屹立萬點之上，年度漲幅高達 10.3%，展望農曆年後盤勢，法人表示，目前全球並無明顯負面消息，不過建議投資人，農曆年後至 2 月底，可關注 2 月台指期結算、美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 公布會議記錄、央行總裁彭淮南退休、MWC 世界行動通訊大會等事件發展，將影響外資資金動向。

若把時間拉長來看，富蘭克林華美投信表示，今 (2018) 年上半年金融市場面臨三大風險，包括一、各主要央行縮表時程將會影響全球流動性；二、貿易保護主義盛行，美國若採極端作法將影響美元走勢，進而影響國際資金流動；三、地緣政治風險不確定，恐也將持續影響全球政經安定。

由於台股與美股連動性較高，接下來可關注美國經濟數據變化，包括美國非農就業人數、美國採購經理人指數，以及美國聯準會升息動向等；而國內部分，留意 3 月 31 日前上市櫃公司公布年報、5 月 15 日前第一季季報公布，企業獲利好壞將牽動台股後市走勢。

整體看來，目前台股本益比、股價淨值比位於 10 年歷史區間附近，股息殖利率達 3.8% 仍具吸引力，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，年後觀察重點在企業本業表現，此外，台灣景氣緩步回溫，除面臨短期波段漲幅較大的調整壓力外，並無明顯利空，且現金股息率相對具吸引力，可望持續受資金青睞。

投資布局上，科技股仍相對較受市場關注，儘管 iPhone 去年底銷售未達市場預期，但 iX 拉高產品平均價格，表現仍超乎市場預期。

另外，看好移動通訊、汽車電子、高速運算與物聯網等產業趨勢發展，預估 3D 感測、車用電子、雲端及物聯網 (IoT) 發展、人工智慧、及電子原物料等族群，也可望有表現機會。

傳產股方面，美國與歐洲經濟穩健復甦，中國大陸因環保因素持續控制產能，油價與原物料有所表現，其中鋼鐵股部分預期盤價在年後仍有望走升，有利支撐相關族群的基本面，仍值得留意投資機會，年後盤面以個股表現為主。