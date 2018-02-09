再度駁回 高通拒絕博通新高收購價1210億美元

博通 Broadcom (AVGO-US) 欲收購高通 Qualcomm (QCOM-US) 之併購案，現在有了最新進展：博通在提高價碼至 1210 億美元後，還是於週四 (8 日) 被高通的董事會駁回。兩家公司雙雙於收盤時下跌，但盤後上漲。
據了解，博通欲砸 1210 億美元，以高通每股約 82 美元的價格進行收購，其中 60 美元為現金收購，22 美元為博通股票。目前高通股價落在 63.30 美元水位，而博通股價位於 231.30 美元上下。
高通董事長 Paul Jacobs 發信給博通執行長陳福陽 (Hock Tan) 提道，除了價格不夠高以外，博通的舉動應無法通過反壟斷法院的批准。博通上一次出的價碼為每股 70 美元 (總金額 1030 億美元)。
高通預估的最壞風險是併購案不成，反而損失了更多客戶。同時，高通也提道為了一些反壟斷法庭的顧慮，如合併後將分拆高通的 Wi-Fi 處理器及 RF 前端晶片，這不一定獲得法庭批准，更是剝削了高通的組織，賠了夫人又折兵。
高通預計併購案需 18 個月以上的時間完成，在高科技快速發展的情況下，及面臨 5G 即將上市的動態，還有較多細節未談攏。
報導指出，高通已與 19 間手機廠商 (不含三星 Samsung 及蘋果 Apple) 及 18 家電信商合作，推出 5G modem 數據機「驍龍 X50」。此系列將每秒帶來 5GB 的數據傳輸，及 1 至 2 微秒的延遲。
此外，高通自己的併購案也在進行中，高通目前向恩智浦 NXP 出價的 380 億美元進行收購邀約，換算約每股 110 美元。但 NXP (NXPI-US) 仍認為收購金額過低。NXP 股價週四 (8 日) 收盤下滑 0.40% 至 115.94 美元。