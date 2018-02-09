再度駁回 高通拒絕博通新高收購價1210億美元

博通 Broadcom (AVGO-US) 欲收購高通 Qualcomm (QCOM-US) 之併購案，現在有了最新進展：博通在提高價碼至 1210 億美元後，還是於週四 (8 日) 被高通的董事會駁回。兩家公司雙雙於收盤時下跌，但盤後上漲。

高通股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

據了解，博通欲砸 1210 億美元，以高通每股約 82 美元的價格進行收購，其中 60 美元為現金收購，22 美元為博通股票。目前高通股價落在 63.30 美元水位，而博通股價位於 231.30 美元上下。

高通董事長 Paul Jacobs 發信給博通執行長陳福陽 (Hock Tan) 提道，除了價格不夠高以外，博通的舉動應無法通過反壟斷法院的批准。博通上一次出的價碼為每股 70 美元 (總金額 1030 億美元)。

高通預估的最壞風險是併購案不成，反而損失了更多客戶。同時，高通也提道為了一些反壟斷法庭的顧慮，如合併後將分拆高通的 Wi-Fi 處理器及 RF 前端晶片，這不一定獲得法庭批准，更是剝削了高通的組織，賠了夫人又折兵。 高通預計併購案需 18 個月以上的時間完成，在高科技快速發展的情況下，及面臨 5G 即將上市的動態，還有較多細節未談攏。

報導指出，高通已與 19 間手機廠商 (不含三星 Samsung 及蘋果 Apple) 及 18 家電信商合作，推出 5G modem 數據機「驍龍 X50」。此系列將每秒帶來 5GB 的數據傳輸，及 1 至 2 微秒的延遲。

此外，高通自己的併購案也在進行中，高通目前向恩智浦 NXP 出價的 380 億美元進行收購邀約，換算約每股 110 美元。但 NXP (NXPI-US) 仍認為收購金額過低。NXP 股價週四 (8 日) 收盤下滑 0.40% 至 115.94 美元。