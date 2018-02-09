盤整還是熊市？10年殖利率告訴你 股市仍是牛市

DJIA 道瓊工業指數週四 (8 日) 收盤跌 1032.89 點或 4.15% 至 23860.46，為過去五天來，第三次大跌逾 500 點。S&P 500 大跌逾 100.66 點或 3.75% 至 2581.00，也是過去五天來第三次跌幅逾 2%。Nasdaq 指數也同樣收低 274.82 點或 3.90% 至 6777.16。

股價下跌似乎對債券交易員是好事，美國 10 年期債券殖利率週四上升至 2.88%，而後回檔至 2.848%。而美國申請失業金人數減少至 22.1 萬人，創 45 年低點，殖利率走高。

然而，對沖基金數據分析發現，過去 30 年來，美 10 年債殖利率的提升有助於股價的成長。

美 10 年債殖利率與股市的關係 / 圖：CNBC

在 6 次大舉升息的情況下，股市有多達 5 次的成長。S&P 500 在升息的平均漲幅為 23%。

美 10 年債殖利率與股市的關係 / 圖：CNBC

達拉斯 Fed 分行主席 Robert Kaplan 週四表示，美股出現回檔，是健康的，「今年很可能升息 3 次」。克里夫蘭 Fed 分行主席 Loretta Mester 也表示，如失業率可在 2018 年底降至 4% 以下及通膨未達目標的情況下，2018 年至 2019 年利率將進一步調升，如同 2017 年般，應各升息 3 次至 4 次。

但去年三次升息中都均持反對意見的明尼亞波里斯市 Fed 銀行總裁 Neel Kashkari 週四看法不同，認為上訴兩種情況發生都離升息「還很遙遠」。