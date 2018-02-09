〈財報〉惦惦呷三碗公！Skechers營利率跳增97% 超市場預期

雖然近期 Nike (NKE-US)、Adidas (ADDYY-US)、及 Under Armour (UAA-US) 競爭激烈，但 Skechers (SKX-US) 則是惦惦呷三碗公 ，繳出了優越的財報。

Skechers 週四 (8 日) 股價收盤下跌 6.88% 但盤後上漲 3.20% 來到 39.40 美元。一年來 Skechers 股價則上漲了 64%！

Skechers 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

Skechers 上一季財報顯示： - 營收創新高，至 9.7 億美元，YoY 成長 27%，較分析師預計的 8.81 億美元多出了 9000 萬美元。

- 營業利潤 YoY 成長 96.9%，至 5570 萬美元。 -EPS 為每股 0.21 美元，較分析師預期的 0.13 美元高。

- 因美國稅改，一次性稅金影響 EPS 每股 -0.64 美元，使 EPS 達每股 -0.43 美元。 - 同店營收比 YoY 成長 12%。

- 毛利為 46.8%。

Skechers 執行長 Robert Greenberg 表示，2017 年為公司 25 年歷史以來首次營收突破 40 億美元，除了節降成本外，也卓重於創新及鞋子舒適度上。

圖：Skechers

數據顯示，Skechers 國際銷量佔總銷量的 53%，成長幅度達 40.2%，而美國市場也成長了 11.6%。

然而，很可惜的是，Skechers 沒有一雙鞋款進入 NPD 全美十大熱銷運動鞋款排行榜。

NPD 全美十大熱銷運動鞋款排行榜榜首為 Nike 的零售 65 美元鞋款 Tanjun。而十大熱銷中 Nike 共佔據 8 席，Adidas 佔據 2 席。