投資人淌血！日本加密貨幣資本利得稅率高達55%

日本國稅廳已經伸手進入加密貨幣的瘋狂世界，加密貨幣的投資者恐怕要吐血了。

國稅廳去年將加密貨幣交易取得的資本收益判定為「雜項收入」類別，投資者現在必須在 2 月 16 日至 3 月 15 日報稅期間申報收益。

日本對股票和外匯交易獲利適用 20% 左右的稅率，但對加密貨幣的收益卻課徵 15% 至 55% 不等的稅率，其中年度收益達 4000 萬日圓 (35.6 萬美元) 的族群適用最高等級稅率。

Shiodome Partners Tax Corp 執行長 Kengo Maekawa 表示，由於某些司法轄區對虛擬貨幣的長期投資不徵收資本利得稅，例如新加坡等，所以一些虛擬貨幣大型投資者已離開日本。他稱近來有大批客戶湧入，尋求公司對虛擬貨幣利得的稅務建議，這些投資者大部分是 30 至 40 歲。

對虛擬貨幣徵稅的國家不只有日本，美國 IRS 在 2014 年就宣布加密貨幣是一種資產，像黃金或房地產一樣，均需要對其長期資本收益課徵稅收，只是稅率不像日本那麼高。

這對日本提高稅收的潛力可能非常巨大，因為最近幾個月所有比特幣的交易約莫 40% 以日元結算。

日本這新稅制的處理方式還有一些尚未明朗。

東京一間區塊鏈技術諮商公司 Hiroyuki Komiya 表示，他用「整體平均」來計算而非「移動平均」，這樣省下來價值「數百萬日元」的應稅收入。

「政府還有一些細節沒有說清楚，所以很難確定這樣做對不對。」

Komiya 甚至抱怨說，他恐怕得出售一些虛擬貨幣才能換現金來納稅。

與此同時，稅務機構正在建立一個加密貨幣投資者的數據庫，東京與大阪團隊正密切關注電子交易。