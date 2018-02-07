圖解Fed縮表 10年期美債殖利率上升

美國 Fed 聯準會公佈了至 1 月 31 日止的資產表，顯示了 4 個月以來的縮表成績，尤其是進行貨幣寬鬆 QE 後持有 (而現在開始脫手) 的 2 種資產：美國公債及住房抵押貸款證券 (mortgage backed securities，MBS)。

Fed 去年 9 月便公佈了縮表計劃，欲 2017 年 10 月份開始，每個月減少 100 億美元的公債及 MBS，並以每 3 個月加快速度。2018 年第 1 季的 3 個月份將以每月減少 200 億美元的資產，第 2 季每月 300 億美元，以此類推。

此計劃預計於 2018 年將縮表 4200 億美元，2019 年再減 6000 億美元，往後每年減少 6000 億美元資產知道 Fed 斷定資產表到達「正常」水位。

Fed 2018 年 1 月份原計劃釋出 120 億美元國債及 80 億美元 MBS (共 200 億美元)。但是實際上 Fed 在一月底所公布的數據顯示，共減少 180 億美元的美國公債，縮減規模比預期規劃的還要高出 50%。

並且統計自 Fed 宣布啟動縮表以來，近 3 個月 Fed 共已縮減了 300 億美元，拉低 Fed 手上所持的公債部位，降至 2014 年 8 月 27 日以來最低水位。

Fed 國債縮表圖 / 圖：Wolfstreet

據了解，上圖的鉤狀型圖案是因 Fed 不使用傳統的販賣方式減持，而是採用特殊「滾落」roll off 形式。

Fed 正常持續持有國債方式為「翻滾」roll over 形態，舉例來說，如 1 月 31 日共有 270 億國債到期，美政府會支付 Fed 此金額，但因關係特殊、且 Fed 繼續持有，會再次「購入」這些國債。然而，如 Fed 欲減持國債時，將真正的向美政府收取到期國債金額。

Fed 持有美國國債於 1 月 31 日共有約 270 億美元國債到期，其中翻滾 (繼續持有) 了 160 億美元，並滾落 (兌現) 了 110 億美元。

原於 2008 年金融危機後購入的 MBS 為 QE 的一部份，原本預計去年第 4 季開始每個月減持 40 億美元，今年第 1 季每月減持 80 億美元的量。

MBS 為房貸證券，在房貸繳回時，部份資金也會流入持有 MBS 投資人手中，使每期本金減少。 為了保持 MBS 資產維持一定水位，紐約 Fed 的開放市場業務 (Open Market Operations，OMO) 會在「MBS 盤前」，也就是即將於 48 小時後推出的 MBS 市場上購買，而有時實際產品會在 2 至 3 個月後實質推出。

然而，Fed 會計準則是按當天交易合約日計算，導致「早算晚賣」的情況發生。因 MBS 需 2 至 3 個月完成交易，使第一波減持 MBS 發生在 Fed 的 12 月帳上。

Fed MBS 縮表圖 / 圖：Wolfstreet

同時，Fed 為美政府的「存款」銀行，美政府的盈利或支出都會反映在 Fed 的資產表上，如同一般民眾做存款或提款動作也會影響銀行的資產，同時，持有國外證券及債務也都存放於 Fed。

然而，縮表為大動作，也顯示在美國國債殖利率上，週二 (6 日) 10 年期美債殖利率來到 2.785 %，近期美債水高居 2014 年 1 月份最高水位，也多多少少影響了美國股市。