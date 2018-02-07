在高盛眼中 現在只有一件事 — 抄底！

摘要：高盛策略師 David Kostin 表示，技術性調整已經過去了，當下關注基本面才是正經事，大拋售後金融等周期股、低勞動力成本股和資產負債表強勁的公司都值得買入。高盛重申對標普 500 指數年底達到 2850 點的目標值預測。

美股連續兩日大拋售抹去約一兆美元市值後，在周二迎來強勁反彈。不少分析認為，市場短期已經見底。

高盛策略師 David Kostin 在最新一份報告中表示，技術性調整已經過去了，當下關注基本面才是正經事，大拋售後金融等周期股、低勞動力成本股和資產負債表強勁的公司都值得買入。

對於美股這輪大回調，普遍分析認為，遠超預期的非農數據加劇了投資者對聯準會加快升息節奏的擔憂，長端利率飆升壓制股市估值，再加上前期豐厚的獲利盤，觸發了這波回調。

Kostin 指出，更重要的是，上述因素正好趕上了股票庫藏股的熄火期，由於大多數上市公司在業績公布前一個月不會庫藏股，目前標普 500 指數成分股中，約 45% 的公司尚未公布第四季業績。

從歷史上看，在庫藏股中斷期，股票回報率一直比較低，畢竟上市公司才是美股的最大需求量來源。此外，在庫藏股中斷期，市場隱含波動率一般也較高。

Kostin 認為，這輪市場調整更多是技術性的，而非受到基本面因素驅動，他相信，稅改、油價反彈和美元走軟將繼續利多企業盈利，股票市場的基本面依然完好。

高盛預計，受美國強勁的經濟增速支持，今年美股上市公司企業盈利將增長 14%，其中 5% 的增長來自稅收改革。高盛重申對標普 500 指數年底達到 2850 點的目標值預測，對該指數 2019 年和 2020 年分別達到 3000 點和 3100 點的預測也保持不變。

華爾街資深交易員、瑞銀場內交易負責人 Art Cashin 周二在接受 CNBC 採訪時也表示，股市在經歷了兩天的暴跌之後，似乎已經見底。

Cashin 稱，市場仍然薄弱且不穩定，但 50 年的從業經驗告訴他，這正是市場走出低谷需要經歷的過程。

『新聞來源／華爾街見聞』