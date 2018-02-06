傳產投入電商大翻身 結合團購網業績破表

「柴魚蜜汁豬肉條、盛夏旺萊、蒜什麼好豬、櫻花蝦愛上豬等」，這些網路上大賣的團購食品你吃過了嗎？這幾樣在網路團購爆賣的產品，全都是出自台中一家傳產小企業「良實糧食」的傑作。

這幾年，台灣傳統產業在市場生態面臨革命性轉變之下，紛紛面臨生存危機，有不少品牌轉向投入電商，尋求新的銷售生機。但事實上，大部分都處於苦撐的窘況，只有少數企業能轉型成功、獲得佳績。

以休閒零食、食品業起家的「良實糧食」原本只專注經營實體通路，自 2016 年開始，則積極投入網路電商，與國內知名團購網合作，短短兩年不到，就在網路上打響聲量，幾支產品如：柴魚蜜汁豬肉條、盛夏旺萊、蒜什麼好豬、櫻花蝦愛上豬等接連熱銷，業績呈現倍數成長，甚至比許多食品大廠更亮眼。

根據專家觀察「良實糧食」之所以能成功的主因有二大方面：首先在於許多傳產在尋找新市場、新產品、新通路的過程，卻忽略了自己公司產品的核心價值。原本想一魚兩吃，卻賠了夫人又折兵，電商沒賺到錢，傳統通路又失去競爭力。但「良實糧食」在投入電商後，反而更加專注於產品的品質、新產品的開發，讓優質的產品在網路口碑的發酵下，越賣越旺。

再者，則是成功的「異業結合」，透過與知名團購網合作，讓電商銷售事半功倍，藉由團購網上百位團購主、網紅、部落客的推廣，迅速地打響產品知名度。以明星產品「蒜神麼好豬」為例，單品項短短時間就在網路賣破了十萬組；而另一項人氣產品「櫻花蝦愛上豬」，年度營業額就衝上了四千萬。

面對即將來臨的農曆年採購旺季，消費者除了在傳統通路挑選年貨，也可以透過網路選購一些團購爆品，讓年貨、送禮更加豐富多元化。

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