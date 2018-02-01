中國收購熱潮德國怕了？中國商務部提三點說明

中國商務部網站今 (1) 日指出，據媒體報導，德國經濟國務委員最近表示要有效遏制中方的收購熱潮，德國聯合法國和義大利向歐盟提出一份草案希望年內盡快通過相關規定，通過更加嚴格的收購法律來減少科技和專業知識的外流。

中國商務部新聞發言人高峰表示， 在剛剛結束的達沃斯世界經濟論壇上，包括德國在內的歐洲國家領導人均表示，保護主義不是美好未來的選擇。 反對保護主義，已經成為國際社會的主流。 他認為，在反對保護主義問題上，不僅要說得好，更要以實際行動做得好。 他並對中德貿易關係做出說明。

高峰進一步說明，第一，中德雙向投資保持了穩定和更趨均衡的發展。雖然近年來中國對德投資增速比較快，但仍然處於起步階段，總量和占比還很小。根據中方統計，2017 年中國對德國直接投資為 22.7 億美元，按照德國聯邦銀行的統計，來自中國大陸的投資存量還不足德國吸收外資存量的 1%，對德國根本構不成所謂的「威脅」。

第二，中國企業在歐洲投資併購是企業自主的市場行為，為歐洲帶來了資本、就業崗位和通向亞洲市場的渠道，是互利共贏的。他以德國為例，不久前德國《商報》對庫卡等 42 家德國企業，以及約 5.5 萬名員工進行了專門訪問，結果顯示上述德國公司的管理層和員工普遍對中國投資者高度滿意。

2017 年底普華永道德國公司發布的報告稱，許多中國投資者進入德國企業後，扭轉了德國企業原來的虧損狀況。貝塔斯曼基金會亞洲專家也表示，中國投資者給德國企業和員工帶來有希望的未來。

第三，中歐經濟的互補性強，雙向投資潛力巨大，合作共贏仍然是雙方經貿關係發展的大方向。中歐雙方都是貿易投資自由化、便利化的堅定支持者，中國將進一步擴大對外開放，不斷優化營商環境，也會繼續鼓勵有實力的中國企業赴歐開展投資貿易活動，希望包括德國在內的歐洲國家，能夠客觀理性的看待企業市場行為，為包括中國企業在內的各國企業創造穩定的營商環境，在反對保護主義問題上，不僅要說得好，更要以實際行動做得好。