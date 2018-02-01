全球醫療器材市場發展關鍵：併購潮

全球市場研究機構集邦 (TrendForce) 最新研究報告「2017 全球醫療器材市場動態回顧與 2018 年展望」顯示， 2017 年全球醫療器材市場規模，估計達 4281 億美元，呈穩定成長態勢，預計 2021 年上看 5174 億美元，2016~2021 年複合成長率（CAGR）為 4.78%。

從區域別來看，TrendForce 生技產業分析師蔡尚燐指出，美國依舊是全球最大醫療器材單一市場，占全球近半數市場。

蔡尚燐說明，亞洲地區則扮演全球醫材市場規模擴張的重要驅動力，其中，中國的整體醫療環境與臨床醫療器材需求正不斷成長之中，除了廣大內需市場需求未被完全滿足之外，新的醫療器材法規公布後，淘汰多數不合規的器材公司，進而釋放出更多市場機會。

至於東南亞國協 (ASEAN) 各國也正快速發展中，其他地區如中東海灣聯盟與北非各國、印度、俄羅斯以及拉丁美洲，因區域政治趨於穩定，經濟發展與臨床需求將正向成長，都是近年來具備成長潛力的市場。

蔡尚燐指出，因數位影像技術的成熟、精準醫療概念的逐步實現以及物聯網 (IoT) 應用等數位技術的介入，以「醫療數據」的​擷取、蒐集及統整為目的，作​為發展核心的市場趨動力，將使得醫療器材產業出現大量橫向與縱向併購案，進而導致巨大的產業​板塊移動。

蔡尚燐表示，從全球二十大醫療器材公司來看，2017 年美敦力 Medtronic 依舊維持醫療器材市場優等生水準；美國雅培 Abbott 併購 Alere 及 St. Jude Medical，補強產品線及通路；而最為積極的莫過於飛利浦 Philips，在 2016 年將照明部門出脫之​後，在 2017 年併購 10 家公司，是今年併購數目最多的公司。

蔡尚燐題到，未來幾年併購策略仍會是國際醫療器材公司，用以​獲取技術、產品線、專利、通路及市場的關鍵策略，也將影響整體醫療器材市場的發展趨勢。

觀察 2017 年全球醫材法規走向，已有趨於劇烈的變化，包含美國、歐盟、中國皆有醫療器材法規上的變革與修正，並且開始影響整體醫療器材未來的商業發展趨勢，其中以中國醫療器材法規變動最為劇烈。美國於 2017 年依 21 世紀醫療法案實施一連串數位醫療及醫療器材創新方案；歐盟則是以新法 MDR/IVDR 將法規內涵與美國同步化。

中國這幾年醫改措施不斷，而 2017 年所​發佈的《關於深化審評審批制度改革鼓勵藥品醫療器械創新的意見》，預計將在 2018 年 ​延續這份文件的改革方向發佈諸多新措施。

就中國醫療產業發展來看，2018 年將持續進行醫療器材法規與品質標準的改革，其中上市許可持有人制度與兩票制等新制，將會重塑中國醫療器材市場。雖然「​中國製造」​的口號再前，但對醫療器材品質管理的要求，也將使中國市場短時間內​出現醫療器材的進口需求，而中國市場通路、製造、營銷系統在 2018 年也將​持續進行整併。

反觀台灣醫材產業的發展，2017 年終於推出醫療器材專法草案，讓醫療器材產業不再屈居於藥事法不合適的管理規範之下，也使得醫療器材管理終能與國際接軌，預料將使台灣醫療器材廠商有更大的發展空間與彈性。而目前政府的 5+2 政策方案，也將醫療器材列為重點關注的產業，預期 2018 年將可望迎來醫療器材產業的蓬勃發展。