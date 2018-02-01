梅伊晤李克強 中英料簽3700億台幣大單 適時啟動滬倫通

英國首相梅伊 (Theresa May) 昨日 (1 月 31 日) 旋風式訪問湖北武漢，下午抵達北京後與總理李克強會晤，李克強表示，將適時審視啟動「滬倫通」準備工作。

梅伊今 (1) 日將與國家主席習近平會面，明 (2) 日從上海返英，預料她整個行程期間，中英雙方將簽署高達 90 億英鎊 (約 3700 億元新台幣) 的合作項目，首批宣布的包括中方將對英國牛肉解禁，以及一系列的教育交流計劃。

綜合香港明報、星島日報報導，梅伊昨天清晨抵達武漢，隨即到武漢大學出席湖北英國教育文化交流展，並宣布和中國在教領域的一系列合作項目，總值達 5.5 億英鎊 (約 227 億元新台幣)，包括雙方數學教師交換交流計劃拓展至 2020 年，未 2 年派遣 200 名英國數學老師到中國交流學習，以及在中國進一步推動英語教學，預計將為英方創造約 800 個就業機會。此外，武漢市還與曼徹斯特市簽署足球交流協議。

下午，梅伊飛抵北京，與總理李克強舉行中英總理年度會晤。李克強表示，中英關係多年來一直走在中國同西方國家關係前列，雙方應鞏固政治互信、密切高層往來，加強「一帶一路」、核電、高鐵、金融、高技術貿易、第三方市場等領域合作，擴大雙向投資，提升高科技產品在雙邊貿易中的比重，中方願適時審視啟動「滬倫通」準備工作。

梅伊表示，願利用此訪進一步提升進入「黃金時代」的英中全面戰略伙伴關係。英中兩國都支持全球化，反對貿易保護主義。英方願同中方推進「一帶一路」合作，探索在創新、金融、保護知識產權、人工智能等領域的合作。

梅伊與李克強討論英國脫歐形勢，雙方共同見證經貿、金融、航空、海關、衛生、檢驗檢疫、智慧城市等領域多項雙邊合作文件的簽署。在共同見記者時，李克強說，當前英國面臨脫歐的新形勢，但中英關係不會因英歐關係變化而變化。

梅伊宣布，中英兩國將在她訪問期間簽署 90 億英鎊 (約 3700 億元新台幣) 的合作項目，兩國同意降低英企入華門檻，中方承諾半年內解除對英國牛肉進口的限制。

梅伊今天將與國家主席習近平會面，預料討論的其他問題還包括北韓和氣候變化，之後將訪問上海。