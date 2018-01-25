歷史警訊：兩項指數顯示美股市場恐進入動盪期

根據花旗經濟意外指數與貨幣政策不確定性指數的數據，市場已達高峰，而歷史數據顯示，在頂點後，美債 10 年期殖利率將會下滑，以及 VIX 指數將會有更多的波動，市場恐進入動盪期。

花旗經濟意外指數 (Citi Economic Surprise Index)，為實際發布的數據與分析師預期數據的差別，若差別為正，則顯示實際情況好於大眾的普遍預期，負值則表示不如預期。

花旗經濟意外指數在去年 12 月達到高點，為 2003 年以來第 5 次突破 75 點門檻，之後開始呈現下滑走勢。根據金融服務公司 Canaccord Genuity 的數據，當該指數每次從高點下滑至相對低點時，10 年期美債殖利率，平均在之後的 7 個月下降 1.11%。

當花旗經濟意外指數到高點時，10 年期美債殖利率多次出現下滑趨勢

Canaccord Genuity 的股票策略師 Tony Dwyer 認為，儘管經濟依然強勢，但投資者對於市場太過樂觀，之後將面臨現實面，金融市場的每一環節都會受到影響，但他強調，他不是指市場會變得很不好，而是大家的預期太高，實際數字將會不符預期數字。



另一方面，由聯準會公佈的美國貨幣政策不確定性指數 (U.S.monetary policy uncertainty，MPU)，在去年 11 月達到低點後，已開始攀升，該指數記錄大眾對於 Fed 貨幣政策的不確定性。

當貨幣政策不確定指數到低點時，VIX 指數出現動盪

在貨幣寬鬆政策有效提升通膨來看，大眾對於 Fed 的政策有信心，不確定性指數正處於相對低點，但 Dwyer 指出，根據歷史記錄，過去在出現類似低點的時候，芝加哥期權交易所波動性指數 (VIX 指數) 往往會出現更多的波動。

僅管 VIX 波動的時間不長，但在考慮稅改因素，以及美國政府強硬的政策，美股波動性可能會增加。