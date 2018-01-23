回調方程式——美銀美林給出了觀察美股修正的線索

摘要：美銀美林認為，想要看到一次完美的股市回調，需要有四個不同的指標跨越特定的閾值。神奇的是，這些指標的門檻都和 3 有關……

連美國政府關門都沒有影響投資者做多美股的情緒，三大股指今年七次創出收盤紀錄新高。然而只漲不跌是不可能的。那麼，如何能預測高位回調的時機呢？

美銀美林首席投資策略師 Michael Hartnett 領導的全球投資策略團隊有一個想法。

這家已經多次針對美股發出下跌警告的銀行認為，想要看到一次完美的股市回調，需要有四個不同的指標跨越特定的閾值：

1、實際 GDP 預期值超過 3%；

2、工資增速高於 3%；

3、十年期美債殖利率升穿 3%；

4、標普 500 指數突破 3000 點。

正如你所見，「3 是個神奇的數字，」Michael Hartnett 在研報中這樣寫道。

現在市場距離它們還有多遠呢？下面一一分析：

GDP——彭博社對經濟學家所做的調研顯示，美國 2018 年 GDP 預期平均值為 2.6%。不過，很多人都認為，年底 GDP 有可能觸及或者突破 3%，比如荷蘭 ING 集團。

工資增速——這是最接近 3% 的指標。亞特蘭大聯儲去年底的工資增速統計值為 2.9%。去年全年，該指標每個月都高於 3%，除了最後那一個月。

基準美債——當前十年期美債殖利率交投於 2.64% 一線，比 3% 少了 40 個基點左右。而殖利率曲線依然偏向上行。

標普 500 指數——截至昨日（1 月 22 日）收盤，該指數收盤報 2832.97 點，距離 3000 點並不遙遠了。今年，該指數已經漲了 5% 以上。

或許更重要的是，華爾街對美股的立場依然很樂觀，他們普遍認為標普 500 指數會在年底時收於 2950 點附近。這意味著他們認為美股還能再漲 5%。

美銀美林的最新數據顯示，聰明錢仍在不斷奔向美股。在過去四周，交易員們把多達 580 億美元資金注入了股市，是歷史同期的最大規模。

短期內，美股依然受到企業盈利增長和全球貨幣寬鬆政策的支撐。連 Michael Hartnett 都承認，只要所謂的「金髮姑娘」（即經濟增長漸入佳境，而通膨威脅尚未來臨的經濟狀況）持續，長達八年多的美股牛市就會延續下去。

『新聞來源／華爾街見聞』