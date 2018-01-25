稅改紅利 星巴克宣布二度加薪計畫 將創造8000個工作機會

MarketWatch 報導，響應川普稅改紅利，全球最大咖啡連鎖業者星巴克 (Starbuck，美股代碼 SBUX) 週三宣布，公司將創造 8000 個兼職和全職工作崗位，並將在喬治亞州奧古斯塔 (Augusta) 咖啡工廠額外創造出 500 個製造業崗位。此外，公司啟動二度加薪計畫。星巴克宣佈的這項計畫是一項總額超過 2.5 億美元的新員工福利計畫的部分內容。公司表示，川普政府的稅收改革促使其加快實施這項計畫。



基於美國各州不同的生活成本和法律，工資將在 4 月被相應調高，這筆投資的總額將達 1.2 億美元。對星巴克來說，這將是該公司在目前會計年度第二次加薪措施。符合資格的職員將在 4 月 16 日獲得至少 500 美元的股票，連鎖店經理將可拿到 2000 美元，工廠和支持中心職員則將基於薪資水準拿到一筆股票授予，這種津貼的總額將達 1 億美元。



星巴克美國員工現在將可開始積累配偶和家人病假時間，此外，還將享受一項擴大後的最長可達六個星期的帶薪育嬰假政策。



股價連續九個交易日上漲 2.51 美元或 4.2% 後，週三翻空收低 0.86 美元或 1.39%，收在 60.83 美元，今年迄今漲了 5.92%，同期標普指數漲 6.13%，該股 24 日盤中觸及的 61.91 美元為去年 6 月 12 日以來的 7 個月新高。



星巴克將在週四盤後公布最新一季財報，屆時該公司將會提供更多細節。



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