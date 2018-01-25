GE噩夢連連：第四季巨虧98億美元 時隔十年再度遭遇SEC調查

SEC 重點調查 GE 在電力行業的長期合約收入來源，以及遺留的保險業務債務問題。同日，GE 四季報不及預期，GE 股價大跌 2.66%，過去一年中，由於負面消息不斷，GE 股價幾近腰斬。

對通用電氣（GE）來說，周三可謂糟心的一天。

當天，GE 四季報發布，虧損達 98.26 億美元。

午後，GE 宣布，該公司正在接受美國證監會（SEC）調查。這也是 2009 年以來，GE 再次遭到 SEC 調查。

四季報低於預期 但 GE 調高 2018 年預期

2017 年第四季，GE 營收為 314 億美元，年增率下降 5%，遠低於華爾街預期。第四季每股收益 1.15 美元，2017 全年每股收益 0.68 美元。

GE 首席執行官 John Flannery 稱，GE 財報不盡如人意是因為 GE 在準備進行一些新的業務，而管理團隊更關注營運執行、資本分配和深層次降低成本，因此，GE 在 2018 年的表現將遠好於 2017 年。

此外，GE 還提到，該公司的現金流狀況要好於預期。

不到十年 再度遭遇 SEC 調查

除了巨額虧損的四季報，讓 GE 更糟心的是 SEC 又對其進行調查。

GE 稱，此次 SEC 的調查重點有兩個：第一是電力行業的長期合約收入來源。GE 的電力設備和油田服務部門是目前該公司問題最多的部門。去年，GE 的財報顯示，公司總營收約為 1220 億美元，其中約有 150 億美元來自電力部門。

第二是 GE 上周披露的需要額外的 150 億美元來支付其遺留的保險業務債務。

關於此次調查，GE 首席財務官 Jamie Miller 表示，調查尚處在「非常早期階段」，並稱 GE「全力配合」調查。

GE 在前 CEO Jeff Immelt 的領導下，削減了不少金融危機之後的債務，並進行了大筆收購，以擴展電力和石油業務，但近年來工業部門表現不佳，導致 GE 無法掙到足夠的現金來支付股息。

GE 在 2004 至 2006 年時退出了 Genworth Financial 的保險業務，但保留了 20 世紀 90 年代和 2000 年代出售的保險。隨著人均壽命的上升，長期護理費用的成本一直在飆升，這部分業務也給 GE 帶來了巨額負債，但直到去年 3 月，GE 才表示他們充分認識到了該業務帶來的負債規模。

目前，GE 至少面臨兩起由多家律師事務所代理的股東集體訴訟，指控該公司對其長期護理保險的債務做出誤導性陳述。

此次調查對於去年 8 月上任的新 CEO John Flannery 來說，是個不小的挑戰。《華爾街日報》稱，此次調查讓部分分析師和投資者認為 GE 的財務存在「黑箱操作」。此次調查也讓一些分析人士擔憂 GE 在工業部門的利潤和現金流差距過大的問題。

GE 的 2017 年報顯示，其工業部門利潤為 139 億美元，但該部門扣除資本支出後的現金流僅為 57 億美元。

而在不到十年前，2009 年，GE 就被美國證監會進行了一次調查。當時證監會指控 GE 在 2002 和 2003 財年曾使用不正當會計方法來提高收入和利潤，GE 事後既沒有承認也沒有否認，而是支付了 5000 萬美元的罰款進行和解。

周三，GE 股價下挫 2.66%，報收 16.44 美元。在過去一年中，由於不斷傳來負面消息，GE 股價幾乎腰斬。

過去一年中 GE 股價變化（圖表來源：雅虎財經）

『新聞來源／華爾街見聞』