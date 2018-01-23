近6成企業CEO樂觀看景氣 但擔憂今年這3大威脅

資誠 PwC 今 (23) 日發布《第 21 屆全球企業領袖調查報告》，其中提到全球 57%CEO 對未來一年經濟前景表示樂觀，不僅較去 (2017) 年的 29% 成長近 1 倍，更創下歷年最高，不過，展望今年，全球 CEO 仍擔憂的 3 個外在威脅，分別為法規過度監管、恐怖主義以及地緣政治的不確定性。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏分析，全球 CEO 樂觀看待未來一年景氣，原因在於，自 2010 年以來，不僅全球總體經濟逐步復甦，各國家地區的經濟狀況也逐步好轉，各主要國家也預測未來的 GDP 將成長。

周建宏表示，例如 80% 的巴西 CEO 看好未來一年經濟景氣，加拿大 (72%) 和中國 (70%) 的 CEO 也都偏向樂觀。而英國 (36%) 雖然在過去一年經濟轉弱，但尚未看到脫歐之後的劇烈影響。



至於美國，在川普積極透過減稅與放鬆監管來刺激美國經濟成長，過去一年，美股屢創新高，並為美國企業帶來高度信心以及低失業率，這也讓 59% 的美國 CEO 樂觀看待未來一年全球景氣，比去年 24% 高出許多。

周建宏指出，儘管 CEO 樂觀看待全球經濟，但對社會威脅的焦慮感卻越來越深。今年 CEO 最為擔憂的威脅包括法規過度監管 (42%)、恐怖主義 (41%)、地緣政治的不確定性 (40%)、網路威脅 (40%)、關鍵人才的取得 (38%) 及民粹主義 (35%) 等。